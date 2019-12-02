Son Dakika Haberleri: ABD'de tartışmalı bireysel silahlanma hakkı 10 yıl sonra Yüksek Mahkeme'nin gündeminde
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ABD'de tartışmalı bireysel silahlanma hakkı 10 yıl sonra Yüksek Mahkeme'nin gündeminde

6 saat önce

ABD’nin en hassas konularından biri olan "bireysel silahlanma" hakkı yaklaşık 10 yıl sonra tekrar Yüksek Mahkeme'nin gündeminde. Ancak muhafazakar hakimlerin çoğunlukta olduğu mahkemenin, toplu katliamların tartışmalara sebep olduğu bu hakkı daha güçlendirmesi bekleniyor

ABD'de tartışmalı bireysel silahlanma hakkı 10 yıl sonra Yüksek Mahkeme'nin gündeminde, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nin en hassas konularından biri olan "bireysel silahlanma" hakkı yaklaşık 10 yıl sonra yeniden Yüksek Mahkeme'nin gündeminde. Muhafazakar hakimlerin çoğunlukta olduğu mahkemenin, toplu katliamların tartışmalara sebep olduğu bu hakkı daha da güçlendirmesi bekleniyor.


Silahların, intiharlar dahil yılda yaklaşık 40 bin kişinin ölümüne yol açtığı ülkede, Yüksek Mahkeme, ABD vatandaşlarının silah taşıma hakkını koruyan anayasanın ikinci ek maddesini inceleyecek.

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Amerika Birleşik Devletleri, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 01:40 
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