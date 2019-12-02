Son Dakika › Dünya › ABD'de tartışmalı bireysel silahlanma hakkı 10 yıl sonra Yüksek Mahkeme'nin gündeminde - Son Dakika Dünya
ABD'de tartışmalı bireysel silahlanma hakkı 10 yıl sonra Yüksek Mahkeme'nin gündeminde
6 saat önce
ABD’nin en hassas konularından biri olan "bireysel silahlanma" hakkı yaklaşık 10 yıl sonra tekrar Yüksek Mahkeme'nin gündeminde.
Ancak muhafazakar hakimlerin çoğunlukta olduğu mahkemenin, toplu katliamların tartışmalara sebep olduğu bu hakkı daha güçlendirmesi bekleniyor
Amerika Birleşik Devletleri'nin en hassas konularından biri olan "bireysel silahlanma" hakkı yaklaşık 10 yıl sonra yeniden Yüksek Mahkeme'nin gündeminde. Muhafazakar hakimlerin çoğunlukta olduğu mahkemenin, toplu katliamların tartışmalara sebep olduğu bu hakkı daha da güçlendirmesi bekleniyor.
Silahların, intiharlar dahil yılda yaklaşık 40 bin kişinin ölümüne yol açtığı ülkede, Yüksek Mahkeme, ABD vatandaşlarının silah taşıma hakkını koruyan anayasanın ikinci ek maddesini inceleyecek.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 01:40
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Trump, Temsilciler Meclisi'nde yapılacak azil oturumuna katılmayacak İzmirli Akgermanlar ailesi, dört şirketleri için konkordato ilan etti Necati Şaşmaz'ın boşanma aşamasında olduğu eşinden yeni açıklama: Neden sakladı?