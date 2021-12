Sergiden genel görüntüler

Ziyaretçiler ABD'nin New York kentindeki Noel etkinlikleri kapsamında 'Tatil Treni Sergisi' New York Botanik Bahçesi'nde açıldı. Sergide yer alan minyatür New York şehri; ağaç gövdeleri, tohumları, yaprakları ve kozaklarından meydana getirilirken minyatür trenlerin de şehrin etrafında tur atması sağlanmış.