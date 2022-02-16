Üye Girişi
ABD'de tecavüze teşebbüsten 44 yıl hapis yatan kişi serbest bırakıldı - Son Dakika

ABD'de tecavüze teşebbüsten 44 yıl hapis yatan kişi serbest bırakıldı

16.02.2022 13:45
ABD'de tecavüze teşebbüsten 44 yıl hapis yatan kişi serbest bırakıldı

ABD'nin Louisiana eyaletinde, ikiz kız kardeşlere tecavüze teşebbüs suçundan 50 yıl hapse mahkum edilen siyahi bir adam, 44 yıl hapis yattıktan sonra serbest kaldı.

ABD'nin Louisiana eyaletinde, ikiz kız kardeşlere tecavüze teşebbüs suçundan 50 yıl hapse mahkum edilen siyahi bir adam, 44 yıl hapis yattıktan sonra serbest kaldı.

Avoyelles Bölge Yargıcı William Bennett, 1977'de hüküm giyen Vincent Simmons'ın mahkumiyet kararını bozduğunu açıkladı.

Yargıç Bennett, Simmons'ın adil yargılanmadığını ve jüri üyelerinin, sanığın lehine delilleri göz ardı ettiğini kaydetti.

Bennett, "Vincent Simmons'ın masum ya da suçlu olup olmadığına karar vermiyorum ama size söylüyorum, 44 yıl hapis yattıktan sonra bu kişi yeniden yargılanmayı hak ediyor." dedi.

Öte yandan Bölge Savcısı Charles Riddle ile şimdi 59 yaşında olan ikiz kız kardeş, Simmons'ın suçlu olduğuna inandıklarını ancak konuyu tekrar mahkemeye taşımayacaklarını belirtti.

Riddle, "Bu karar Simmons'ın tamamen masum olduğunun beyanı değil, onun yeterince hapis yattığının beyanı. Bunun için onun daha önce serbest kalmasını istedik." ifadelerini kullandı.

Yakında 70 yaşına girecek Simmons, serbest bırakıldığını öğrenince bunca yıl bu kararı beklediğini söyledi.

Davacı 14 yaşındaki kız kardeşler, 9 Mayıs 1977'de yaşandığı iddia edilen tecavüz girişimini, 2 hafta sonra polise bildirmişti. Olayla ilgili tıbbi muayene raporu da yaklaşık bir ay sonra alınmıştı.

Simmons'ı suçlayan kardeşlerden birinin polise verdiği ifadeler çelişkili bulunmuştu ve kızın "Tüm siyahlar birbirine benziyor, bu yüzden onu görürsem tanıyabilirim." dediği aktarılmıştı.

Oy birliğiyle suçlu bulunup 50 yıl hüküm giyen Simmons, mahkumiyet kararını iptal etmek için 17'nci kez mahkemeye başvurmuştu.

YORUMLAR
500

Tam Gemi Şok Denemeleri, Louisiana, Mahkum, Masum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de tecavüze teşebbüsten 44 yıl hapis yatan kişi serbest bırakıldı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
13:46 Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, derin göğüs dekolteli elbisesiyle sosyal medyayı salladı
13:35 Köpekleri taşladığını görünce uyardılar! Gözü dönmüş adam, köpekleri bırakıp onlara saldırdı
13:34 NATO uyardı: Ukrayna'ya yönelik işgal her an başlayabilir
13:34 Kalp rahatsızlığı nedeniyle futbolu bırakan Sergio Agüero anlattı: Bayern bana geldi ama Sosa'yı beğendi
13:32 Halil Dervişoğlu yuvadan uçuyor! İngiliz ekibi Brentford'la temasta
13:17 KDV indirimi yansımaya başladı! 1 kilo et 10 TL daha ucuz
08:57 Arsızlığın böylesi! Çaldığı tüpü geri bayiye sattı
13:12 İki yıl önce "telefonunu çıkar" diyordu, şimdi hükümete demediğini bırakmadı! İşte o sokak röportajı
12:52 Eski manken Firdevs Alkan'ın şüpheli ölümü! Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
12:48 Yaş 20, kazandığı para 111 bin TL
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2022 13:55:26. #1.13#
SON DAKİKA: ABD'de tecavüze teşebbüsten 44 yıl hapis yatan kişi serbest bırakıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement