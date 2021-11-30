ABD'de tedarik zincirindeki aksamalara ilişkin soruşturma başlatıldı - Son Dakika

ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), tedarik zincirindeki aksamalara ilişkin soruşturma başlatıldığını belirterek, aralarında Walmart, Amazon ve Kroger'in de bulunduğu 9 büyük şirketten ayrıntılı bilgi talep edildiğini bildirdi.

FTC'den yapılan açıklamada, devam eden tedarik zinciri aksamalarının arkasındaki nedenlerin, bu aksamaların tüketiciler için nasıl zorluklara yol açtığının ve ABD ekonomisinde rekabete nasıl zarar verdiğinin incelenmesi için şirketlerden bilgi istendiği kaydedildi.

Ülkedeki 9 büyük perakendeci, toptancı ve tüketim malları tedarikçisinden ayrıntılı bilgi talep edildiği belirtilen açıklamada, bu şirketler arasında Walmart, Amazon, Kroger, C&S Wholesale Grocers, Associated Wholesale Grocers, McLane, Procter & Gamble, Tyson Foods ve Kraft Heinz'in olduğu aktarıldı.

Açıklamada, 45 gün süre verilen şirketlerin, tedarik zincirleriyle ilgili stratejiler dahil olmak üzere fiyatlandırma, pazarlama, maliyetler, kar marjları, satış hacimleri, tedarikçi ve marka seçimi ile pazar paylarına dair dahili belgeleri sağlamalarının gerekeceği ifade edildi.

Soruşturma kapsamında ayrıca, tedarik zinciri aksamalarının belirli darboğazlara, kıtlıklara, rekabete aykırı uygulamalara yol açıp açmadığı veya artan tüketici fiyatlarına katkıda bulunup bulunmadığının inceleneceği kaydedildi.

ABD Başkanı Joe Biden da küresel tedarik zincirindeki darboğazları ve enflasyonla mücadele çalışmalarını görüşmek üzere bazı büyük perakende şirketlerinin üst yöneticileriyle bir araya gelmişti.