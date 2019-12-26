ABD'de tedavi gören miniklere Şefkat Eylemi - Son Dakika
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ABD'de tedavi gören miniklere Şefkat Eylemi

6 saat önce

ABD'deki çocuk hastanesinde tedavi gören çocuklara umut olmak için düzenlenen Şefkat Eylemi, renkli görüntülere sahne oldu.

ABD'de tedavi gören miniklere Şefkat Eylemi, System.String[]

ABD'deki çocuk hastanesinde tedavi gören çocuklara umut olmak için düzenlenen Şefkat Eylemi, renkli görüntülere sahne oldu.


Amerika Birleşik Devletlerinde (ABD) yüzlerce gönüllü, Şefkat Eylemi kapsamında tedavi gören çocuklara moral vermek amacıyla IOWA Çocuk Hastanesi önünde toplandı. Aralarında çocukların da bulunduğu yüzlerce kişi, ellerindeki ışıklı çubuklarla hastanede tedavi gören çocuklara umut olmaya çalıştı. Ülkede geleneksel hale gelen Şefkat Eylemi'nde, tedavi gören çocuklar da odalarındaki camlara çıkarak eylemcilere eşlik etti. - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 02:04 Kaynak: İHA
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