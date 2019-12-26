ABD'de tedavi gören miniklere Şefkat Eylemi - Son Dakika

ABD'deki çocuk hastanesinde tedavi gören çocuklara umut olmak için düzenlenen Şefkat Eylemi, renkli görüntülere sahne oldu.



Amerika Birleşik Devletlerinde (ABD) yüzlerce gönüllü, Şefkat Eylemi kapsamında tedavi gören çocuklara moral vermek amacıyla IOWA Çocuk Hastanesi önünde toplandı. Aralarında çocukların da bulunduğu yüzlerce kişi, ellerindeki ışıklı çubuklarla hastanede tedavi gören çocuklara umut olmaya çalıştı. Ülkede geleneksel hale gelen Şefkat Eylemi'nde, tedavi gören çocuklar da odalarındaki camlara çıkarak eylemcilere eşlik etti. - WASHINGTON