ABD'de tekerlekli sandalyedeki kişiyi vuran polis işten çıkarıldı - Son Dakika

NEW ABD'nin Arizona eyaletinde, tekerlekli sandalyedeki kişiyi 9 el ateş ederek öldüren polisin görevine son verildi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Arizona'nın Tucson şehrinde 61 yaşındaki Richard Lee Richards, 29 Kasım akşamı bir mağazadan aldığı alet kutusunun parasını ödemeden çıktı.

Richards'ın, kendisini uyaran mağaza çalışanlarına yanında taşıdığı bıçağı sallaması üzerine mağazada güvenlik görevlisi olarak bulunan polis memuru Ryan Remington olaya müdahale etti.

Olay yerine gelen polislerle Remington, Richards'tan bıçağı bırakmasını ve teslim olmasını istedi.

Remington, uyarılarına kulak asmayarak tekerlekli sandalyesi ile yoluna devam eden Richards'ı, Walmart'ın yanındaki başka bir mağazaya girmek üzereyken 9 el ateş ederek vurdu.

Tekerlekli sandalyeden yere düşen ve hareketsiz haldeyken elleri arkadan kelepçelenen Richards'ın daha sonra hayatını kaybettiği belirtildi.

Olayın üzerinden 24 saat geçmeden polisin vücut kamera kaydı ile mağazaların güvenlik kamera görüntülerini yayımlayan Tucson Polis Departmanı, "aşırı ölümcül güç kullanmaktan" dolayı 4 yıllık polis memuru Remington'un işten çıkarıldığını duyurdu.

Tucson Belediye Başkanı Regina Romera da Remington'un silahlı güç kullanımının "mantıksız ve savunulamaz" olduğunu, olayın Pima Bölge Başsavcılığı tarafından incelendiğini belirtti.