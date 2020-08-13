ABD'de tekerlekli sandalyesi ile raylara sıkışan adam son anda kurtarıldı - Son Dakika

ABD'nin Lodi kentinde bir polis, tekerlekli sandalyesi tren raylarına sıkışan yaşlı adamı son anda çekerek kurtardı.

ABD'nin California eyaletine bağlı Lodi kentinde yaşlı bir adam dün tekerlekli sandalyesi ile yolda ilerlerken tren raylarına sıkıştı. O sırada yoldan aracıyla geçen polis memuru Erika Urrea, raylara sıkışan adamı fark etti. Hemen aracından inen Urrea, treninin yaklaştığı sırada yaşlı adamı tekerlekli sandalyeden çekerek son anda kurtardı. Yaşlı adam saniyelerle kazadan kurtulurken, o anlar polisin vücut kamerasına saniye saniye yansıdı. Lodi Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamada, adamın bacağından yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı duyuruldu. Açıklamada, "Memur Urrea, bir başkasını kurtarmak için kendi hayatını riske attı ve eylemi bugün bir trajediyi engelledi. Memur Erica Urrea ve onun kahramanlığıyla son derece gurur duyuyoruz" ifadeleri kullanıldı. - WASHINGTON