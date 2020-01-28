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ABD'de tekne iskelesinde çıkan yangında en az 8 kişi hayatını kaybetti
16 dakika önce
Amerika Birleşik Devletleri'nin Alabama eyaletinde tekne iskelesinde çıkan yangında en az 8 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de hastaneye kaldırıldı.
Amerika Birleşik Devletleri'nin Alabama eyaletinde tekne iskelesinde çıkan yangında en az 8 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de hastaneye kaldırıldı.
Scottsboro şehrindeki Jackson County Parkı'nda meydana gelen yangınla ilgili açıklama yapan İtfaiye Şefi Gene Necklaus, 35 teknenin tahrip olduğunu ve hasar gören teknelerin ev olarak kullanıldığını söyledi. Necklaus, ölü sayının artabileceğini aktardı.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 07:14
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