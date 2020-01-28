ABD'de tekne iskelesinde çıkan yangında en az 8 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD'de tekne iskelesinde çıkan yangında en az 8 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika Dünya

ABD'de tekne iskelesinde çıkan yangında en az 8 kişi hayatını kaybetti

16 dakika önce

Amerika Birleşik Devletleri'nin Alabama eyaletinde tekne iskelesinde çıkan yangında en az 8 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de hastaneye kaldırıldı.

ABD'de tekne iskelesinde çıkan yangında en az 8 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nin Alabama eyaletinde tekne iskelesinde çıkan yangında en az 8 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de hastaneye kaldırıldı.


Scottsboro şehrindeki Jackson County Parkı'nda meydana gelen yangınla ilgili açıklama yapan İtfaiye Şefi Gene Necklaus, 35 teknenin tahrip olduğunu ve hasar gören teknelerin ev olarak kullanıldığını söyledi. Necklaus, ölü sayının artabileceğini aktardı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Michael Jackson, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 07:14 
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