ABD'de tekne iskelesinde yangın - Son Dakika

ABD'nin Alabama eyaletinde tekne iskelesinde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin olduğu, 7 kişinin hastaneye kaldırıldığı, 7 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.

Scottsboro şehrindeki Jackson County Parkı'nda meydana gelen yangınla ilgili açıklama yapan İtfaiye Şefi Gene Necklaus, 35 teknenin tahrip olduğunu ve hasar gören teknelerin ev olarak kullanıldığı bilgisini paylaştı.

Yangında yaşamını yitirenlerin olduğunu belirten Necklaus, ölü sayısına ilişkin bilgi vermedi.

Necklaus, 7 kişinin hastaneye kaldırıldığını ve 7 kişinin de kayıp olduğunu aktardı.

İtfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları sürüyor.