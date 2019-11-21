Son Dakika Haberleri: ABD'de Temsilciler Meclisi, Hong Kong'daki gösterilere destek veren iki tasarıyı kabul etti
Son Dakika Dünya ABD'de Temsilciler Meclisi, Hong Kong'daki gösterilere destek veren iki tasarıyı kabul etti - Son Dakika Dünya

ABD'de Temsilciler Meclisi, Hong Kong'daki gösterilere destek veren iki tasarıyı kabul etti

6 saat önce

ABD’de Temsilciler Meclisi, Hong Kong'daki gösterilere destek veren iki tasarıyı kabul etti

ABD'de Temsilciler Meclisi, Hong Kong'daki gösterilere destek veren iki tasarıyı kabul etti, System.String[]

ABD'de Temsilciler Meclisi, Senato'nun ardından Hong Kong'daki gösterilere destek veren ve Çin'i uyaran iki tasarıyı kabul etti.


İki tasarı, bundan sonra onaylanmak üzere ABD Başkanı Donald Trump'a gönderilecek.

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Amerika Birleşik Devletleri, Hong Kong, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 12:04 
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