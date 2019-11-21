Son Dakika › Dünya › ABD'de Temsilciler Meclisi, Hong Kong'daki gösterilere destek veren iki tasarıyı kabul etti - Son Dakika Dünya
ABD'de Temsilciler Meclisi, Hong Kong'daki gösterilere destek veren iki tasarıyı kabul etti
6 saat önce
ABD’de Temsilciler Meclisi, Hong Kong'daki gösterilere destek veren iki tasarıyı kabul etti
ABD'de Temsilciler Meclisi, Senato'nun ardından Hong Kong'daki gösterilere destek veren ve Çin'i uyaran iki tasarıyı kabul etti.
İki tasarı, bundan sonra onaylanmak üzere ABD Başkanı Donald Trump'a gönderilecek.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 12:04
Sivas'a özgü mermer ve travertenler 4 kıtada 18 ülkeye ihraç ediliyor Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları beIN Sports, Süper Lig maçlarını Amerika'da ücretsiz yayınlayacak Türkiye'nin Köstence Başkonsolosu, ABD'li diplomatı kürsüden indirdi