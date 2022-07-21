ABD'de Temsilciler Meclisi'nden doğum kontrol yöntemlerine ilişkin tasarıya onay - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'de Temsilciler Meclisi'nden doğum kontrol yöntemlerine ilişkin tasarıya onay

21.07.2022 19:41
ABD'de Temsilciler Meclisi'nden doğum kontrol yöntemlerine ilişkin tasarıya onay

ABD Temsilciler Meclisi, Yüksek Mahkeme'nin aldığı tartışmalı kürtaj kararının ardından halkın doğum kontrol yöntemlerine ulaşmasını güvence altına alan yasa tasarısını onayladı.

ABD Temsilciler Meclisi, Yüksek Mahkeme'nin aldığı tartışmalı kürtaj kararının ardından halkın doğum kontrol yöntemlerine ulaşmasını güvence altına alan yasa tasarısını onayladı.

ABD Yüksek Mahkemesi'nin kürtajı anayasal hak olarak tanıyan kararı iptal etmesinin ardından mahkemenin muhafazakar yargıçlarından Clarence Thomas'ın, doğum kontrol yöntemlerini güvence altına alan yasanın da iptalini dile getirmesi, Kongre'yi harekete geçirdi.

Temsilciler Meclisi Genel Kurulu, "Doğum Kontrol Hakkı Yasası" ismi verilen tasarıyı bugün 195 "hayır" oyuna karşı 228 "evet" oyu ile kabul etti. Tasarıya, 8 Cumhuriyetçi vekilin "evet" oyu kullanması ise dikkati çekti.

Söz konusu tasarı, doğum kontrol yöntemlerine erişimi federal bir hak olarak tanıyor ve sağlık hizmetleri veren kuruluşlara bireylerin bu yöntemlere erişiminin önünü açması için zorunluluk getiriyor.

Ayrıca tasarı kapsamında başsavcılara, sağlık hizmeti veren kuruluşlara ve kişilere, yasayı ihlal eden eyaletlere dava açma hakkı tanınıyor.

Yüksek Mahkemeden kürtaj kararı

ABD Yüksek Mahkemesi, 24 Haziran'da ülke genelinde kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan 1973 tarihli "Roe-Wade kararı"nı iptal etmişti.

Karar ile, kürtaj anayasal bir hak olmaktan çıkarken bu konudaki kanunlar eyaletlerin kendi inisiyatiflerine bırakılmıştı.

Söz konusu karar, sağ cephede memnuniyetle karşılanırken, ABD Başkanı Joe Biden başta olmak üzere sol kesim, kararı "kadın sağlığına saldırı" olarak yorumlamıştı.

Mahkemenin kararının ardından Yüksek Mahkeme önünde ve ABD'nin çeşitli kentlerinde zaman zaman protesto gösterileri düzenleniyor.

YORUMLAR
500
Bilim insanlarının tüylerini ürperten keşif! Kızıldeniz'in göbeğindeki delik içine gireni saniyesinde öldürüyor Bilim insanlarının tüylerini ürperten keşif! Kızıldeniz'in göbeğindeki delik içine gireni saniyesinde öldürüyor ABD Başkanı Joe Biden koronavirüse yakalandı! ABD Başkanı Joe Biden koronavirüse yakalandı!
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'de Temsilciler Meclisi'nden doğum kontrol yöntemlerine ilişkin tasarıya onay - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:18 Bilim insanlarının tüylerini ürperten keşif! Kızıldeniz'in göbeğindeki delik içine gireni saniyesinde öldürüyor
19:04 Balıkesir 4.6 şiddetindeki depremle sarsıldı! İstanbul'un çevre illerden de hissedildi
18:58 Oyuncu Pınar Deniz'e gönderme yapan Ebrar Karakurt'tan gündem olan paylaşım
18:55 Zaman yolcusu olduğunu iddia eden adam sözleri gündem oldu: Büyük bir felaket geliyor
18:41 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan, Bakan Kirişci'nin sözlerine tepki geldi: Kendisini yabancılara şikayet eden bir bakan var, ne ar kaldı ne namus
18:36 Melih Gökçek döneminde 801 milyon dolara mal olan Ankapark'ın kaderi belli oluyor! Parkın geleceğine Ankaralıların karar verecek
18:21 Beşiktaş'tan giden Güven Yalçın, İtalyan kulübüyle anlaşmaya vardı
17:48 ABD'de bir adam balık avlarken oltaya köpekbalığı takıldı! Köpekbalığının ağzındaki iğneyi çıkarmaya çalışırken elini kaptırınca parmağından oldu
17:45 ABD Başkanı Joe Biden koronavirüse yakalandı!
17:38 Galatasaray aradığı 10 numarayı buldu! Midtjylland'da oynayan Evander ile anlaşma sağlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2022 19:41:24. #1.13#
SON DAKİKA: ABD'de Temsilciler Meclisi'nden doğum kontrol yöntemlerine ilişkin tasarıya onay - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement