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ABD'de Temsilciler Meclisi üyesi Kongre önündeki gösteride gözaltına alındı - Son Dakika

ABD'de Temsilciler Meclisi üyesi Kongre önündeki gösteride gözaltına alındı

20.01.2022 22:21
ABD'de Temsilciler Meclisi üyesi Kongre önündeki gösteride gözaltına alındı

ABD Temsilciler Meclisi New York Vekili Jamaal Bowman, ABD Kongresi önünde, "oy kullanma haklarının korunmasına" ilişkin yasanın geçmesi için yapılan protestolar esnasında gözaltına alındı.

ABD Temsilciler Meclisi New York Vekili Jamaal Bowman, ABD Kongresi önünde, "oy kullanma haklarının korunmasına" ilişkin yasanın geçmesi için yapılan protestolar esnasında gözaltına alındı.

Bowman'ın Sözcüsü Marcus Frias, yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün Temsilciler Meclisi Üyesi Jamaal Bowman, Kongre önünde oy kullanma haklarının korunmasına ilişkin bir gösteriye katıldı ve Kongre polisi tarafından gözaltına alındı." ifadesini kullandı.

Kongre Polis Birimi ise Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Göstericiler, Kongre binasının kuzey kısmındaki bir kısmı bloke etmeye başladı. Göstericilere 3 kez uyarıda bulunduk ancak uyarılara uymayan 27 kişiyi gözaltına aldık." açıklamasında bulundu.

ABD Senatosu dün gece yapılan oylamada, "oy kullanma haklarının korunmasına" ilişkin yasa tasarını reddetmişti.

ABD'de "oy kullanma hakları" tartışması

ABD'de birçok Cumhuriyetçi eyalette kabul edilen ve kişilerin oy kullanma haklarını kısıtlayan tasarılar tepkilere yol açmıştı. Bunun üzerine Demokratlar, kişilerin oy haklarının korunması konusunda hazırladıkları tasarıyı Temsilciler Meclisinde geçirmiş ancak yapılan ön yoklamalarda tasarı, 100 sandalyeli Senato'da geçmesi için gerekli olan 60 "evet" oyuna ulaşamayınca süreç tıkanmıştı.

Oy hakları savunucuları ise Senatonun çoğunluğunu elinde tutan Demokratlardan, "filibuster" ismi verilen yöntemi kullanmalarını ve oy sınırını 51'e indirmelerini talep ediyor. Dengenin 50 Cumhuriyetçi-50 Demokrat olduğu Senatoda oy sınırı düşerse "Senato Başkanı" sıfatı taşıyan Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in oyu ile tasarı yasalaşabiliyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de Temsilciler Meclisi üyesi Kongre önündeki gösteride gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'de Temsilciler Meclisi üyesi Kongre önündeki gösteride gözaltına alındı - Son Dakika
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