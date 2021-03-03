ABD'de Temsilciler Meclisi üyesi Omar'dan Veliaht Prens'e Kaşıkçı cinayeti nedeniyle yaptırım için yasa tasarısı - Son Dakika

ABD'nin Temsilciler Meclisi üyesi İlhan Omar, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinde rolü olduğu gerekçesiyle yaptırım uygulanmasına yönelik yasa tasarısını Temsilciler Meclisi'ne sundu.

ABD'de geçtiğimiz günlerde Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin açıklanan raporda, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Kaşıkçı cinayetini onaylayan kişi olduğu açıklanmasına rağmen Selman'a yönelik herhangi bir yaptırım getirilmemesi tartışma konusu olmuştu. Temsilciler Meclisi üyesi Müslüman milletvekili Ilhan Omar, Suudi Veliaht Prensi Selman'a, Kaşıkçı'nın öldürülmesinde rolü olduğu gerekçesiyle yaptırım uygulanması için Temsilciler Meclisi'ne yasa tasarısı sundu. Omar, söz konusu yasa tasarısını savunarak, "ABD ifade özgürlüğünü, demokrasiyi ve insan haklarını gerçekten destekliyorsa, istihbaratımızın ülkede ikamet eden Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesini onayladığı sonucuna vardığı Muhammed bin Selman'a yaptırım uygulanmaması için hiçbir neden yok" dedi.

"İnsanlığın sınavı"

Omar, Veliaht Prens Selman'a yaptırım uygulanmasının "insanlığın sınavı" olduğunu belirterek, "Veliaht Prens'in cezadan kaçtığı her an, ABD çıkarlarının, insan haklarının ve Suudi muhaliflerin hayatları risk altında" ifadelerini kullandı.

Omar tarafından Temsilciler Meclisi'ne sunulan Muhammed bin Selman'a yönelik yasa tasarısı mecliste onaylanırsa Veliaht Prens Selman'ın ABD ile bağlantılı tüm işlemleri engellenerek, ülkeye girişi yasaklanacak.

76 Suudi Arabistanlıya vize yasağı

Kaşıkçı suikastına ilişkin raporun yayınlanmasının ardından ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kaşıkçı'nın ölümü dahil yurt dışında muhalifleri ve gazetecileri tehdit ettiğine inanılan 76 Suudi Arabistan vatandaşına vize kısıtlaması getirildiğini belirtmiş, ABD hükümetinin, sınırlarının ötesine uzanarak gazetecileri tehdit eden ve hedef alan ülkelere ek yaptırımlar getireceğini de açıklamıştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Cemal Kaşıkçı cinayetine ait raporun yayınlanmasının ardından ABD'nin gelecekte Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a "gerekirse" yaptırım uygulama hakkını saklı tuttuğunu belirtmişti. - WASHINGTON