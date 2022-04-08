ABD'de Temyiz Mahkemesi federal çalışanlar için zorunlu Kovid-19 aşısı kararını onayladı - Son Dakika
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ABD'de Temyiz Mahkemesi federal çalışanlar için zorunlu Kovid-19 aşısı kararını onayladı

08.04.2022 19:51
ABD'de Temyiz Mahkemesi federal çalışanlar için zorunlu Kovid-19 aşısı kararını onayladı

NEW ABD Başkanı Joe Biden'ın federal çalışanların Kovid-19 aşısı yaptırma zorunluluğu kararı, temyiz mahkemesi tarafından onaylandı.

NEW ABD Başkanı Joe Biden'ın federal çalışanların Kovid-19 aşısı yaptırma zorunluluğu kararı, temyiz mahkemesi tarafından onaylandı.

New Orleans merkezli 5. Bölge Temyiz Mahkemesi, alt mahkemenin kararını bozarak Biden yönetiminin federal çalışanlar için zorunlu kıldığı Kovid-19 aşısı uygulaması kararını onayladı.

Temyiz kararını 2'ye 1 çoğunlukla alan mahkeme, zorunlu aşı uygulamasını askıya alan alt mahkeme yargıcının böyle bir yetkiye sahip olmadığını gerekçe gösterdi.

Zorunlu aşı kararına itiraz eden bazı federal çalışanların avukatları, hükümetin özel sektördeki işverenleri çalışanlarının Kovid-19 aşısı olması için zorlayamayacağı yönündeki bir Yüksek Mahkeme kararını gerekçe göstermişti.

ABD hükümeti, 9 Eylül 2021'de tıbbi ve dini gerekçelerin dışında tüm federal çalışanların Kovid-19 aşısı yaptırmalarını zorunlu kılan bir kararname yayımlamıştı.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, New Orleans, Joe Biden, Temyiz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de Temyiz Mahkemesi federal çalışanlar için zorunlu Kovid-19 aşısı kararını onayladı - Son Dakika


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