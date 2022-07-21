Savcılıktan yapılan açıklamaya göre, polis memurları, kamyonun sürücüsü olduğu tahmin edilen Zamorano'yu yakındaki bir çalılıkta saklandığını gördükten sonra gözaltına aldı.

San Antonio'daki davaya bakan jüri, 46 yaşındaki Homero Zamorano Jr. ve 28 yaşındaki Christian Martinez'i "ölümle sonuçlanan yasa dışı yollardan göçmenleri taşımak ve göçmenleri taşımak için komplo kurmakla" suçladı.

Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Teksas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › ABD'de terk edilmiş kamyonda göçmenlerin ölmesiyle ilgili 2 kişi hakkında iddianame hazırlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.