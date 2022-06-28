ABD'de terk edilmiş tırda 46 göçmen ölü bulundu - Son Dakika
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ABD'de terk edilmiş tırda 46 göçmen ölü bulundu

28.06.2022 10:23
ABD'de terk edilmiş tırda 46 göçmen ölü bulundu

ABD'nin Texas eyaletinde yol kenarında terk edilmiş bir tırın kasasında 46 göçmenin cansız bedeni bulundu, 4'ü çocuk 16 kişi de hastaneye kaldırıldı.

ABD'nin Texas eyaletinde yol kenarında terk edilmiş bir tırın kasasında 46 göçmenin cansız bedeni bulundu, 4'ü çocuk 16 kişi de hastaneye kaldırıldı.

ABD'nin Texas eyaletine bağlı San Antonio kentindeki bir binada çalışan görevli, duyduğu yardım çığlıkları üzerine dışarı çıktı. Yol kenarında terk edilmiş halde olan tırı gören işçi, içeride çok sayıda ceset olduğunu fark etti ve yetkilere ihbarda bulundu. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. San Antonio İtfaiye Teşkilatı tarafından yapılan açıklamaya göre tırın kasasında 46 göçmenin cansız bedenine rastlandı. Tırdaki 4'ü çocuk 16 kişi ise sıcak çarpması ve bitkinlik nedeniyle hastanelere kaldırılırken, ölenler arasında çocuk bulunmadığı belirtildi. San Antonio İtfaiye Şefi Charles Hood, "Gördüğümüz hastalar dokunulamayacak kadar sıcaktı, bitkinlerdi. Tırda klima bulunuyordu ama görünürde çalışmıyordu. Bir tırın kapısını açtığımızda ceset yığınları görmememiz gerekiyor" ifadelerini kullandı. San Antonio Belediye Başkanı Ron Nirenberg ise can kayıplarından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Aileleri vardı ve muhtemelen daha iyi yaşam şartlarına ulaşmaya çalışıyorlardı. Bu korkunç, trajediden başka bir şey değil" ifadelerini kullandı.

3 kişi gözaltında

Kentin Emniyet Müdürü William McManus yaptığı açıklamada, olayla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma, federal yetkililere devredildi. Soruşturmayı devralan ABD İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas, "İnsan kaçakçıları, sömürdükleri ve tehlikeye attıkları savunmasız insanları umursamayan duygusuz kişilerdir" dedi. Texas Valisi Greg Abbott ise ölümlerden ABD Başkanı Joe Biden'ı sorumlu tutarak, "Bu ölümler açık sınır politikalarının bir sonucu" ifadelerini kullandı

Meksika'nın San Antonio Konsolosluğu, ölenler arasında Meksika vatandaşları varsa gerekli tüm desteğin sağlanacağını duyurdu. Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard da hastaneye kaldırılanlar arasında 2 Guatemalalının bulunduğunu aktardı. Diğerlerinin ise uyrukları henüz bilinmiyor.

San Antonio'da sıcak hava dalgası etkili oluyor

Meksika sınırından yaklaşık 250 kilometre uzaklıktaki San Antonio'da Pazartesi günü hava sıcaklığı, yüksek nemle birlikte 39.4 santigrat dereceye kadar yükselmişti. İnsan tacirlerinin ABD'ye geçmeyi başaran düzensiz göçmenleri genellikle tırlarla taşıdığı belirtiliyor. - TEXAS

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Texas'ta terk edilmiş bir kamyonun kasasında en az 40 kişi ölü bulundu Texas'ta terk edilmiş bir kamyonun kasasında en az 40 kişi ölü bulundu Son dakika haberi | ABD'nin Texas eyaletinin San Antonio kentinde göçmen olduğu düşünülen 42 kişinin bir kamyonun içinde ölü bulunduğu, en az 16 kişinin ise hastaneye... Son dakika haberi | ABD'nin Texas eyaletinin San Antonio kentinde göçmen olduğu düşünülen 42 kişinin bir kamyonun içinde ölü bulunduğu, en az 16 kişinin ise hastaneye...
Kaynak: İHA

Tam Gemi Şok Denemeleri, İtfaiye, Sonora, Teksas, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa ABD'de terk edilmiş tırda 46 göçmen ölü bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD'de terk edilmiş tırda 46 göçmen ölü bulundu - Son Dakika
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