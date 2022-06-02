ABD'de terör saldırıları sürüyor: Hastaneye düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi öldü - Son Dakika
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ABD'de terör saldırıları sürüyor: Hastaneye düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi öldü

02.06.2022 11:35

ABD'nin Texas eyaletinde geçtiğimiz hafta bir okula düzenlenen ve 21 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının ardından bu kez de Oklahoma eyaletindeki bir hastaneye silahlı saldırı düzenlendi. Terör saldırısında 4 kişi hayatını kaybederken, konuyla ilgili açıklamada bulunan bölge valisi olayı, "Anlamsız bir nefret eylemi" olarak nitelendirdi.

ABD, yine silahlı saldırıyla sarsıldı. Oklahoma eyaletine bağlı Tulsa kentinde bulunan St. Francis Hastane hastanesinin kampüsüne giren bir saldırgan, etrafa ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Tulsa Polis Departmanından yapılan açıklamaya göre saldırıda 4 kişi hayatını kaybederken, birkaç kişi de yaralandı. Ayrıca kendini vuran saldırganın yaşamını yitirdiği, kimliğinin belirlenmeye çalışıldığı aktarıldı.

"ANLAMSIZ BİR NEFRET EYLEMİ"

Oklahoma Valisi Kevin Stitt, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bugün Tulsa'da olanlar anlamsız bir şiddet ve nefret eylemidir. Korkunç bir durumu kontrol altına almak için ellerinden gelenin en iyisini yapan Tulsa Polis Departmanı ve diğer müdahale ekiplerinin hızlı ve cesur eylemleri için minnettarım" ifadelerini kullandı. Beyaz Saray yetkilileri de ABD Başkanı Joe Biden'ın saldırı hakkında bilgilendirildiğini belirtti.

İNCELEMELER DEVAM EDİYOR

Öte yandan ABD'nin Texas eyaletinde 24 Mayıs'ta bir ilkokula gerçekleştirilen silahlı saldırıda 19 çocuk ve 2 öğretmenin öldürülmesinin ardından bireysel silahlanmaya yönelik başlayan tartışmalar sürüyor.

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ABD'de hastaneye silahlı saldırı: 4 ölü ABD'de hastaneye silahlı saldırı: 4 ölü ABD'de bir hastaneye düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi öldü ABD'de bir hastaneye düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi öldü
Kaynak: İHA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Oklahoma, Teksas, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa ABD'de terör saldırıları sürüyor: Hastaneye düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'de terör saldırıları sürüyor: Hastaneye düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi öldü - Son Dakika
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