ABD'de teşvik paketi hazırlığıyla altın ve petrol yükseldi

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yalnızca bir hafta içinde toplam 625 milyar dolarlık tahvil alımıyla ekonomiye destek olacağını, ABD Hazine Bakanlığı'nın da, 2.0 trilyon doları bulacak bir yardım paketi hazırladığını açıklamasının ardından altın ve petrol fiyatları yükseldi.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolün varil fiyatı yüzde 2.52 artışla 30.56 dolara yükseldi. ABD hafif petrolü de yüzde 3.47 artışla 26.87 dolara çıktı.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 1.3 artışla 1,573.17 dolara kadar yükselirken, vadeli işlemlerde yüzde 0.59 artışla 1,562.09 dolara çıktı.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 2.46 artışla 13.57 dolardan,

altın, yüzde 0.59 artışla 1,562.09 dolardan,

bakır, yüzde 2.11 artışla 4,601.00 dolardan,

platin, yüzde 2.30 artışla 660.28 dolardan ve

paladyum yüzde 5.53 artışla 1,811.75 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, dolardaki tırmanışın da etkisiyle gram altın fiyatı 328 liraya, çeyrek altın 521 liraya, Cumhuriyet altını da 2,142 liraya yükseldi.