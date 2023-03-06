"Blackout rage gallon" anlamına gelen BORG, su, votka, kafeinli tatlandırıcı ve elektrolitlerle yapılan alkollü içeceği ifade ediyor.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Massachusetts, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › ABD'de 'TikTok BORG trendi' nedeniyle zehirlenen birçok öğrenci hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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