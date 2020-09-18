ABD'de TikTok indirmek 20 Eylül'de yasaklanıyor

ABD'de Tiktok uygulamasının indirilmesinin 20 Eylül'den itibaren yasaklanacağı bildirildi.

ABD Ticaret Bakanlığı, Çin'e ait olan WeChat ve TikTok uygulamalarıyla ilgili olarak ABD ticari işlemlerini 20 Eylül'de yasaklayacağını belirtti. Yetkililer, TikTok'un işlemlerinin 12 Kasım tarihine kadar engellenmeyeceğini ifade ederken TikTok'u bünyesinde bulunduran Çinli şirket ByteDance'in ABD ile anlaşmak için zamana sahip olduğunu vurguladı. Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, 3 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, ABD'deki kolu herhangi bir Amerikan şirketine satılmadığı takdirde Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'u 15 Eylül'de yasaklayacaklarını duyurmuştu.