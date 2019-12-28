ABD'de TIR kontrolden çıkıp sürüklendi - Son Dakika
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ABD'de TIR kontrolden çıkıp sürüklendi

6 saat önce

ABD'de bir TIR şoförünün yoğun sis nedeniyle solundaki aracın şerit değiştirdiğini fark etmemesi sonucu kontrolden çıkan TIR yol kenarına devrildi.

ABD'de TIR kontrolden çıkıp sürüklendi, System.String[]

ABD'de bir TIR şoförünün yoğun sis nedeniyle solundaki aracın şerit değiştirdiğini fark etmemesi sonucu kontrolden çıkan TIR yol kenarına devrildi. Çevredekiler TIR'ın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Ülkenin Teksas eyaletinde yerel bir kanalın ekibi otoyol kenarında bir başka kazanın çekimini yaptığı sırada, bir TIR şoförü yoğun sis nedeniyle solundaki aracın şerit değiştirdiğini fark etmedi. Şerit değiştiren araca çarpıp kontrolden çıkan TIR, önce yol kenarında park halindeki bir araca çarptı ardından da yol kenarına devrildi. Çevredekiler devrilen TIR'ın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Yerel kanal ekibinin kayda aldığı görüntülerde, yoğun siste trafikte ilerleyen TIR'ın önündeki iki araca çarptığı ve ardından yol kenarındaki beyaz bir aracın üzerine devrildiği görüldü. Çevredekilerin kaçtığı o anlar da kameralara yansıdı.

Görüntü Dökümü

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-TIR'ın solundaki aracın şerit değiştirmesi

-TIR'ın kontrolden çıkıp, şerit değiştiren araç ve park halindeki bir araca çarpması

-TIR'ın yol kenarındaki beyaz aracın üzerine devrilmesi

-Çevredekilerin son anda TIR'ın altında kalmaktan kurtulması


Amerika Birleşik Devletleri, Teksas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 02:22 Kaynak: DHA
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