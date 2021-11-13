ABD'de toplumun iklim değişikliği konusundaki görüşleri son yıllarda fazla değişmedi - Son Dakika

NEW ABD'de sonuçları paylaşılan yeni ankette, Amerikalıların iklim değişikliği konusuna bakış açılarında son yıllarda fazla bir değişim yaşanmadığı ortaya çıktı.

Washington Post-ABC News ortak anketi, katılımcıların yüzde 67'sinin küresel ısınmanın ABD için ciddi bir sorun olduğuna inandığını gösterdi. 2015'te yayımlanan benzer bir ankette bu oranın yüzde 63, 2014'te ise yüzde 69 olarak tespit edildiği belirtildi.

7-10 Kasım'da yapılan ankete göre, Amerikalıların yüzde 31'i iklim değişikliğinin ciddi bir sorun olmadığını düşünürken, 2015'te bu fikri taşıyanların oranının yüzde 36 olduğu bildirildi.

Yeni ankette, 2015'teki yüzde 81'e kıyasla, iklim değişikliğinin ciddi bir sorun olduğuna inanan Demokratların oranı ise artarak yüzde 95'e yükseldi.

Aynı soruna inanan Cumhuriyetçiler yüzde 39 ile temsil edilirken, bu konuda 2015'teki yüzde 43'lük orana göre 4 birimlik düşüş yaşandı.

Ayrıca Amerikalıların yüzde 70'i federal hükümetin sera gazlarının salınımını düzenlemesi gerektiğine inandıklarını kaydetti.