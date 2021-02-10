ABD'de toptan eşya stokları Aralık 2020'de yüzde 0,3 arttı

ABD'de toptan eşya stokları, geçen yılın aralık ayında yüzde 0,3, toptan eşya satışları da yüzde 1,2 arttı.

ABD Ticaret Bakanlığı, toptan eşya stokları ve satışlarına ilişkin Aralık 2020 dönemi verilerini açıkladı.

Buna göre, toptan eşya stokları, aralıkta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 artarak 651,5 milyar dolar oldu. Söz konusu veriye ilişkin beklenti yüzde 0,1 artması yönündeydi. Toptan eşya stokları, geçen yılın kasım ayında değişim göstermemişti.

Stoklar, geçen yıl aralıkta bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 1,6'lık düşüş kaydetti.

Aynı dönemde toptan eşya satışları, bir önceki aya göre yüzde 1,2 artarak 503,8 milyar dolara ulaştı. Toptan eşya satışlarına yönelik piyasa beklentisi bu dönemde yüzde 0,5 artması yönündeydi. Toptan eşya satışları, geçen yılın kasım ayında da yüzde 0,3'lük artış göstermişti.

Toptan eşya satışları, aynı dönemde yıllık bazda ise yüzde 1,7 arttı.