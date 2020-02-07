ABD'de toptan eşya stokları azaldı - Son Dakika
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ABD'de toptan eşya stokları azaldı

6 saat önce

ABD'de toptan eşya stokları, Aralık 2019'da yüzde 0,2, toptan eşya satışları ise yüzde 0,7 geriledi.

ABD'de toptan eşya stokları azaldı, System.String[]

ABD'de toptan eşya stokları, Aralık 2019'da yüzde 0,2, toptan eşya satışları ise yüzde 0,7 geriledi.

ABD Ticaret Bakanlığının toptan ticaret raporuna göre, toptan eşya stokları, geçen yıl aralıkta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 azalarak 674,5 milyar dolara düştü.

Piyasalar, stokların yüzde 0,1 düşüş göstermesini bekliyordu.

Geçen yılın kasım ayına dair stok miktarındaki artış ise yüzde 0,1'e olarak revize edildi.

Toptan eşya satışları da Aralık 2019'da yüzde 0,7 azalarak 494,4 milyara düştü. Toptan eşya satışlarına yönelik piyasa beklentisi 0,4 artması yönündeydi.

Amerika Birleşik Devletleri, Aralık, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 06:30 Kaynak: AA
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