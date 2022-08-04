ABD polisi vahşette sınır taınımıyor! Trafik denetimden kaçan Arap asıllı gencin kafatasını ve leğen kemiğini kırdı - Son Dakika
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ABD polisi vahşette sınır taınımıyor! Trafik denetimden kaçan Arap asıllı gencin kafatasını ve leğen kemiğini kırdı

04.08.2022 10:09

Amerika Birleşik Devletleri'nde trafik denetiminden kaçan Arap asıllı genç, kısa süre içerisinde polisler tarafından yakalandı. Ekipler tarafından araçtan indirilen gence ters kelepçe takıldı. Polislerin gence şiddet uyguladığı görülürken hastaneye kaldırılan gencin, kafatası ve leğen kemiğinin kırıldığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.

ABD'nin Illinois eyaletinde yer alan polisler trafik denetimi yapıyordu. Silahlı olduğu ve trafik denetimden kaçtığı belirtilen 17 yaşındaki Hadi Abuatelah isimli genci yere yatıran polisler acımadan defalarca yumrukladı.

ÇIĞLIKLARI DUYULDU

Polis tarafından yayınlanan görüntülerde, Abuatelah araçtan indirildikten sonra üst araması yapıldı. Ardından polisten koşarak kaçtığı ve kısa bir kovalamacanın ardından polisler tarafından yere yatırılarak yumruklandı.

GENÇ ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI

Olayın üzerine hastaneye kaldırılan Abuatelah'ın burnunda, kafatasında ve leğen kemiğinde kırıklar olduğu tespit edildi.

"KOMUTLARI DİNLEMEYİ REDDETTİ"

Polisler tarafından yapılan yazılı açıklamada "Şüpheli sözlü komutları dinlemeyi reddetti, bu da iki memurla fiziksel bir çatışmaya neden oldu" denilerek, Abuatelah'ın üzerinden yarı otomatik tabanca çıktığı ifade edildi. Olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.

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SON DAKİKA: ABD polisi vahşette sınır taınımıyor! Trafik denetimden kaçan Arap asıllı gencin kafatasını ve leğen kemiğini kırdı - Son Dakika
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