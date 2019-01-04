Son Dakika Haberleri: ABD'de Trafik Kazası: 7 Ölü

ABD'de Trafik Kazası: 7 Ölü

1 saat önce

FORT ABD'nin Florida eyaletinde 4 aracın karıştığı ve yola dökülen yakıtın alev aldığı kazada 7 kişi öldü.

ABD'de Trafik Kazası: 7 Ölü, System.String[]
FORT ABD'nin Florida eyaletinde 4 aracın karıştığı ve yola dökülen yakıtın alev aldığı kazada 7 kişi öldü.

Yetkililer, Gainesville bölgesi yakınlarındaki "Interstate 75" karayolunda meydana gelen ve 2 tır, 1 minibüs ile 1 otomobilin karıştığı kazada yola dökülen yaklaşık 190 litre yakıtın alev alması sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığını belirtti.

Alevlerin yolun bir bölümüne zarar verdiğini bildiren yetkililer, yangının kontrol altına alındığını ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Kazanın enkazının yola savrulduğu ve daha fazla kayıp olup olmadığını tespit etmek üzere bölgeye bir helikopter gönderildiği kaydedildi.

Kazanın ardından kara yolunun bir bölümü iki güzergahta da trafiğe kapatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 09:17 Kaynak: AA

Florida, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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