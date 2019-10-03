Son Dakika Haberleri: ABD'de trafik polisinin durdurduğu araçta bulunan kadın doğum yaptı
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ABD'de trafik polisinin durdurduğu araçta bulunan kadın doğum yaptı

48 dakika önce

ABD'de trafik polisinin durdurduğu araçta bulunan kadın doğum yaptı

ABD'de trafik polisinin durdurduğu araçta bulunan kadın doğum yaptı, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinin Naples kentinde trafik polisi, aşırı hız yaptığı gerekçesiyle bir aracı durdurdu.


Normal olarak saatte 45 mil hızda gitmesi gereken araç 65 milde ilerliyordu ve aracın sürücüsü, hamile eşini hastaneye yetiştirmeye çalışıyordu.

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Amerika Birleşik Devletleri, Florida, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 02:31 
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