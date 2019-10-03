ABD'de trafik polisinin durdurduğu araçta bulunan kadın doğum yaptı
48 dakika önce
ABD'de trafik polisinin durdurduğu araçta bulunan kadın doğum yaptı
Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinin Naples kentinde trafik polisi, aşırı hız yaptığı gerekçesiyle bir aracı durdurdu.
Normal olarak saatte 45 mil hızda gitmesi gereken araç 65 milde ilerliyordu ve aracın sürücüsü, hamile eşini hastaneye yetiştirmeye çalışıyordu.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 02:31
Down sendromlu gencin romantik daveti, sosyal medyada viral oldu Altın güne düşüşle başladı! İşte güncel fiyatlar Call of Duty Mobile ilk günden rekor kırdı ABD'de 2. Dünya Savaşı'ndan kalma uçak havaalanına düştü, 5 kişi öldü 9 kişi yaralandı