Son Dakika Haberleri: ABD'de Tren Seferlerinin Aksamaması İçin Raylar Kerosen ile Yakıldı

ABD'de Tren Seferlerinin Aksamaması İçin Raylar Kerosen ile Yakıldı

1 saat önce

ABD'nin Şikago kentinde soğuk hava ve aşırı kar yağışı sebebiyle tren seferlerinin aksamaması için ilginç bir yönteme başvuruldu.

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ABD'nin Şikago kentinde soğuk hava ve aşırı kar yağışı sebebiyle tren seferlerinin aksamaması için ilginç bir yönteme başvuruldu. Soğuk hava sebebiyle buzlanan ve bazen de karla kaplanarak vagonların geçişine engel olan rayların makas noktalarına uçak yakıtı 'kerosen' dökülerek yakıldı.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 04:43 

Amerika Birleşik Devletleri, Dünya
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