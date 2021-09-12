Hard Rock Stadyumu'nndaki Amerikan futbolu maçında bir kedinin verdiği yaşam savaşı, önce korku ardından sevinç duyguları yaşattı. Yüksek tribünde dengesi bozulan kedi, yukarıya tırmanmaya çalıştı. Ancak başarısız olunca aşağıya düştü.
Ancak kötü haber gelmedi. Taraftarlar düşeceği yerde kalabalık oluşturdu ve kediyi kurtardı. Kedinin hayatta kalmasıyla statta sevinç çığlıkları yükseldi.
Son Dakika › Spor › ABD'de tribünden aşağı düşen kedinin mucize kurtuluşu herkesi sevince boğdu - Son Dakika Spor