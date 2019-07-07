Son Dakika Haberleri: ABD'de Trump'a destek en yüksek seviyede
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ABD'de Trump'a destek en yüksek seviyede

45 dakika önce

Amerikan Washington Post gazetesi ve ABC News kanalının ortak anket çalışmasına göre ABD Başkanı Donald Trump'ın kamuoyundaki destek oranının başkanlığı boyunca en yüksek seviyeye çıktı.

ABD'de Trump'a destek en yüksek seviyede, System.String[]
Amerikan Washington Post gazetesi ve ABC News kanalının ortak anket çalışmasına göre ABD Başkanı Donald Trump'ın kamuoyundaki destek oranının başkanlığı boyunca en yüksek seviyeye çıktı
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 11:07 
Amerika Birleşik Devletleri, Washington Post, Donald Trump, Ekonomi
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