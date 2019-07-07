ABD'de Trump'a destek en yüksek seviyede
45 dakika önce
Amerikan Washington Post gazetesi ve ABC News kanalının ortak anket çalışmasına göre ABD Başkanı Donald Trump'ın kamuoyundaki destek oranının başkanlığı boyunca en yüksek seviyeye çıktı.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 11:07
Amerikan Washington Post
gazetesi ve ABC News kanalının ortak anket çalışmasına göre ABD Başkanı Donald Trump
'ın kamuoyundaki destek oranının başkanlığı boyunca en yüksek seviyeye çıktı
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