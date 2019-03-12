ABD'de Trump'a 'Nükleer anlaşmaya geri dön' çağrısı
1 saat önce
ABD'de 53 üst düzey emekli diplomat ve generalin imzasıyla yayımlanan ortak açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'a, İran ile nükleer anlaşmaya geri dönme çağrısında bulundu.
ABD
'de 53 üst düzey emekli diplomat ve generalin imzasıyla yayımlanan ortak açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump
'a, İran
ile nükleer anlaşmaya geri dönme çağrısında bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 01:40
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