Son Dakika Haberleri: ABD'de Trump'a 'Nükleer anlaşmaya geri dön' çağrısı

ABD'de Trump'a 'Nükleer anlaşmaya geri dön' çağrısı

1 saat önce

ABD'de 53 üst düzey emekli diplomat ve generalin imzasıyla yayımlanan ortak açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'a, İran ile nükleer anlaşmaya geri dönme çağrısında bulundu.

ABD'de Trump'a 'Nükleer anlaşmaya geri dön' çağrısı, System.String[]
ABD'de 53 üst düzey emekli diplomat ve generalin imzasıyla yayımlanan ortak açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'a, İran ile nükleer anlaşmaya geri dönme çağrısında bulundu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 01:40 

Ekonomi
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