ABD'de Trump destekçilerinin Kongre binası baskını: 4 ölü, 52 gözaltı - Son Dakika

ABD'nin başkenti Washington DC'de ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçilerinin Kongre binası baskınında 4 kişi hayatını kaybederken, 52 kişi gözaltına alındı.

ABD'nin başkenti Washington DC'de bulunan Kongre binasında seçilmiş Başkan Joe Biden'ın başkanlığını resmi olarak onaylamak için toplanıldığı sırada ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçileri Kongre binasını basmıştı. Metropolitan Polis Departmanı Şefi Robert J. Contee, çıkan olaylarda dün akşam saatlerinde göğsünden vurulan kadın da dahil olmak üzere toplam 4 kişinin hayatını kaybettiği açıkladı. Olaylar sırasında 14 polis memurunun da yaralandığını söyleyen Contee, 52 kişinin tutuklandığını belirterek, tutuklamaların 47'sinin Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser'ın ilan ettiği sokağa çıkma yasağına ilişkin olduğunu aktardı. Birkaç kişinin de ruhsatsız silah taşıdığı için gözaltına alındığı açıklandı.

Bowser, Kongre Binası önünde fotoğraf veya görüntüsü bulunan yüz maskesi takmayan kişilerin kimliklerinin tespit edilmesi için polisin halktan yardım isteyeceğini belirtti. Bowser'ın açıklamasının ardından FBI; halktan, "aktif olarak şiddeti kışkırtan" kişilerin teşhisine yardımcı olacak resimler, videolar ve diğer bilgileri göndermelerini istedi.

"GELİP GERÇEK VATANSEVERLİĞİ GÖSTERMEK İSTEDİM"

Protestocular arasında yer alan ve kimliğini açıklamak istemeyen bir vatandaş, "Sadece gelip gerçek vatanseverliği göstermek istedim. Çünkü böyle bir olayın içinde olma fırsatı tarihsel. Hiç bu şekilde itiraz edilen bir seçim yapmamıştık. Başkan, biz vatanseverleri Washington'a gelip destek göstermeye çağırıyor. Ancak bazı kişiler vatanseverlerin yapmadığı şeyleri yapıyor, etrafa zarar veriyor. Biz bunun için burada değiliz, bu yüzden gelmedik. Bu kişilerin yaptıkları nedeniyle biz de kötü görünüyoruz" dedi. Vatandaş ayrıca gerçek vatanseverlerin yasalara uygun davrandığını belirterek, "Burada olmak, destek göstermek bence sadece özgürlük için ayakta durduğumuzu gösteriyor. Gerçek vatansever olan herkes yasalara uyuyor. Yanlış yapıldığını ve haksızlığa uğramış hissetsek de yasalara uymak zorundayız. Anayasanın var olmasının bir nedeni var. Eğer herkesin yasalara uymasını sağlayabilseydik ilk etapta bu durumda olmazdık zaten" ifadelerini kullandı.

"ASLINDA BU SADECE BARIŞÇIL BİR PROTESTOYDU"

Bir diğer Trump destekçisi de seçimlerin çalındığından emin olduğunu söyleyerek, "Sayım yapılırken sonuçların doğru olmadığı, bir şeylerin ters gittiği duygusuna kapılmıştık. Vatandaş olarak biz de buna karşı koyuyoruz. Diğer vatanseverlere de dışarı çıkmalarını ve savaşmalarını söylüyoruz çünkü burası sahip olduğumuz tek ülke ve işler kötü giderse geri dönüş yok" dedi. Protestoların başlangıçta barışçıl olduğunu belirten vatandaş, "Gerçekten ne olduğuna dair tüm ayrıntılarını bilmiyorum. Kongre Binası'nın önündeydik, görüntü çekiyorduk. Sonra polis göz yaşartıcı gaz kullandı. Bu yüzden gözlerim şişti ve insanlar koşuşturmaya başladı. Gerçekten korkutucuydu. Aslında bu sadece barışçıl bir protestoydu, bunun ne zaman değiştiğini anlamadık" dedi.

(İHA)