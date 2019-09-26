Son Dakika Haberleri: ABD'de Trump'ın azil süreci: İstihbarat şefi Kongre'de ifade verecek
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ABD'de Trump'ın azil süreci: İstihbarat şefi Kongre'de ifade verecek

47 dakika önce

Amerika Birleşik Devletleri'nde ulusal istihbarat direktörlüğünü vekaleten yürüten Joseph Maguire, Başkan Donald Trump hakkında azil sürecinin başlatılmasına neden olan ihbar dilekçesiile ilgili Kongre üyelerine ifade verecek

ABD'de Trump'ın azil süreci: İstihbarat şefi Kongre'de ifade verecek, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nde ulusal istihbarat direktörlüğünü vekaleten yürüten Joseph Maguire, Başkan Donald Trump hakkında azil sürecinin başlatılmasına neden olan ihbar dilekçesinin ele alınması sırasında Beyaz Saray yöentiminin tutumuyla ilgili Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesinin sorularına cevap verecek.


Bu görevi iki aydan daha kısa bir süredir yürüten Maguire kanunen Kongre üyeleri ile paylaşması gereken dilekçenin içeriğini vermeyi neden reddettiği ile ilgili ifade verecek.

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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:00 
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