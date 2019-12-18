ABD'de Trump karşıtı gösteriler düzenlendi - Son Dakika

ABD Başkanı Donald Trump'ın görevinden azledilmesini isteyen binlerce kişi bir çok şehirde protesto gösterileri düzenledi.

Temsilciler Meclisi'nde yapılacak olan azil oylaması öncesi protestocular ellerinde dövizlerle meydanlara indi.

New York 'ta Times Meydanı'nda bir araya gelen yüzlerce gösterici sloganlar attı, konuşmalar yaptı. Göstericiler, Temsilciler Meclisi'ne Trump'ın azledilmesi çağrısında bulundu. Bir çok farklı şehirde aynı saatlerde Trump karşıtı gösteriler düzenlendi ve eylemciler aynı taleplerini dile getirdi.

Trump'a yönelik azil maddelerinin yer aldığı taslak Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda salt çoğunlukla kabul görürse, Senato'ya gönderilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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New York ve diğer şehirlerde yapılan gösterilerden görüntüler