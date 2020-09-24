ABD'de Trump konvoyları: 'Başkanımızı kötülemelerinden bıktık' - Son Dakika
BBC

ABD'de Trump konvoyları: 'Başkanımızı kötülemelerinden bıktık'

ABD'de Başkan Donald Trump yanlıları, Demokrat Partili kentlerde, muhafazakârlar arasındaki dayanışmayı geliştirmek için, araç konvoyları düzenlemeye başladı.

ABD'de Trump konvoyları: 'Başkanımızı kötülemelerinden bıktık', System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump'ın bazı destekçileri Virgina, Wisconsin ve diğer eyaletlerdeki Demokrat Parti eğilimli bölgelerde, muhafazakar görüşleri nedeniyle habis görüldüklerini söylüyor.

Şimdi bu Trump destekçileri, dayanışma için araç konvoylarında bir araya geliyor.

Scott Pio, bir pazar günü Kuzey Virginia'daki bir mahallede, Trump bayraklarıyla kaplı Wrangler jipiyle tur atıyor. Evlerinin ön bahçesinde sohbet eden iki kadına el sallıyor. Karşılığında kadınlardan sert bakışlar alıyor.

36 yaşındaki yazılım mühendisi Pio, buna pek şaşırmıyor.

Hafta sonları, başkan sık sık Trump National adlı golf kulübünde golf oynamaya geliyor ve karşıtları, politikalarını protesto etmek için kulübün önünde toplanıyor. Virginia'nın bu Demokrat Parti eğilimli bölgesinde, Pio gibi Trump destekçileri, soğuk karşılanıyor.

Başkanın kulübünün önünde toplanan Demokrat Partili eylemcilerden Juli Briskman, birkaç yıl önce başkanın konvoyuna orta parmağını gösterdiğinde ünlü olmuştu. Şimdi seçilmiş bir bölge yetkilisi ve bu makamı kısmen bu şekilde kazandığı şöhretine borçlu.

Pio, Briskman'ı bir yıl kadar önce bu bölgeye taşındığında duydu. Şimdiyse, golf kulübünün önündeki caddede bir aşağı bir yukarı giden, bayraklarla sarılı motosikletler, jipler ve büyük tekerli araçlardan oluşan konvoya öncülük ediyor.

"Trump treni" diye de bilinen konvoy, Briskman ve Demokrat Partili protestocuların eylemlerine karşı bir denge işlevi görüyor.

Pio, bu konvoyu neden organize ettiğini anlatırken "İnsanların başkanımızı kötülemesinden ve saygısızlık yapmasından bıktım" diyor.





Pio, başkanın işletmelerin önündeki kısıtlamaları kaldırmasını, serbestleştirmesini ve göç politikasını seviyor. Özellikle de ABD-Meksika sınırındaki duvarı.

"O bir kurucu, politikacı değil" diyor.

ABD genelinde, benzer Trump yanlısı konvoylar var.

Konvoylar. Sterling, Wisconsin'deki Eau Claire ve Teksas'taki McAllen gibi liberal yerlerde, otobanlarda ve tozlu yollarda dolaşıyor. Birçok şehirdeki bu konvoylar, Sterling'de olduğu gibi başkanın konvoyunu görmüyor. Ancak yine de, başkana desteklerini yüksek sesle ve net biçimde gösteriyorlar.

Birçok kişi için arazi araçları üzerindeki Trump 2020 bayrakları, geçen ay Portland'da benzer bir konvoydaki Trump destekçilerinin liberallerle çatışmasını hatırlatıyor. O gün bir Trump destekçisi, Aaron Danielson vurulup öldürülmüştü. Ancak Sterling ve diğer kentlerdeki konvoylarda olay çıkmadı.





Konvoylardaki insanları, hem başkana verdikleri destek hem de kendi toplulukları içinde marjinalleşme duyguları birleştiriyor.

Konvoyların itici gücü, kendilerini başkanın tabanı diye tanımlayanlar. Bir araştırmaya göre, başkanın tabanı görece yüksek para kazanan, ancak Demokrat Partili seçmenlere kıyasla, üniversite öğrenimi görmüş olma ihtimalli daha düşük bir demografik grup.

Oklahoma Üniversitesi'nden Tarih Profesörü Stephen Norwood, çok sayıda muhafazakarın "Demokratik elitlerin, daha dindar olmaları ve silahlara daha çok ilgi duymaları nedeniyle kendilerini aşağıladığına" inandığını söylüyor ve ekliyor: "Dikkate alınmadıkları için öfkeliler, Trump'ı görüyorlar ve Trump onları elitleri hor gördüğüne ikna etti."

Trump, Washington'da ne kadar çok kötü muameleye maruz kaldığından şikayet ediyor ve tabanını "unutulmuş kadınlar ve erkekler" diye kutsuyor.

Ancak anketlerdeki destek oranları düşüyor ve destekçileri hem Trump'ın hem de kendi kaderlerinden kaygılı.





Nashville'deki Vanderbilt Üniversitesi'nden Tarih Profesörü Jefforson Cowie "Bu kitle, doğuştan ekonomik ve siyasi haklarının ellerinden kayıp gittiğini düşünüyor. Dolayısıyla bağırıp çağırıyorlar" diyor.

Ya da bir inek çıngırağı çalıyorlar. 64 yaşındaki müteahhit Roger Cole'un geçtiğimiz pazar günkü konvoyda yaptığı gibi.

Trump bayrağıyla kaplı, kulübün hemen önünde bozulan 1980 model kamyonunun yanında duruyor. Cole, bir süre devre dışı kalmıştı ve desteğini çanı çalarak gösteriyordu.





Konvoy, ABD genelindeki birçoğu gibi kendi kendine, Trump kampanyası yetkililerinin yardımı olmadan oluştu. Virginia'daki konvoyun organizatörü Pio, "Yüzde 100 organikti" diyor.

Chippewa Falls, Wisconsin'de 500 araçlık bir konvoy organize eden dört çocuk annesi, 32 yaşındaki Clare Krenzelok da, "Bu tamamen bir halk hareketiydi" diye konuşuyor.

Konvoyların boyutları zamanla büyüdü. Pio, Virginia'daki konvoyun yaz başında 30 kişiden "168 vatansevere" çıktığını söylüyor.

Her hafta sonu konvoy oluşturulmuyor ama ellerinden geldiğince çok yapıyorlar.





Konvoylar, kendilerini "sokaktaki adam" diye tanımlayan Trump destekçileri arasındaki dayanışmayı büyütüyor.

Onlardan biri, 73 yaşındaki Lee Jackson Shockey, bir arazi aracının direksiyonunda oturuyor. Trump'ın kendisini, çok az siyasi liderin anladığı gibi anladığını düşünüyor.

Bir domuz yetiştiricisinin oğlu olan Shockey, muhasebecilik yapıyor. "Çok defa, Başkan Trump'ı televizyonda gördüğümde, "Kahretsin, bunu ben de söylerdim" dedim." diye konuşuyor.

Ateşli silahlarla büyüyen bir avcı olarak, başkanın anayasada ateşli silah sahibi olma hakkını koruyan, ikinci maddeye sahip çıkmasını beğendiğini söylüyor.

Ve Shockey, Trump'ın ekonomide de iyi olduğuna inanıyor ve "işletmeleri boğan kuralları düzenledi" diyor.

Sterling'deki konvoyda, bazı araçlarda "Trump Ulusal Acil Müdahale Gücü" yazılı işaretler var.

Konvoy başkanın kulübünün önünden geçiyor.





Emekli itfaiyeci, 62 yaşındaki Mike Taylor Trump'ın ülkenin ve işçilerin haklarını savunduğunu söylüyor.

"Diğer ülkelere kıyasla, özellikle Çin'e karşı ikinci ya da üçüncü sırada gelmeye bir son verdi" diyor.

Hemen ötedeki kaldırımda duran liberaller de kendi gösterilerini yapıyor. Üzerinde "Demokrasi katili" yazan pankartlar taşıyor, Demokrat Partili Başkan adayı Joe Biden'ın ismini taşıyan tişörtler giyiyorlar.

53 yaşındaki Juli Briskman, hala düzenli olarak eylemlere katılıyor. Telefonda, üzerinde "Hapse atın" yazılı bir pankart taşıdığını ve bir zamanlar Cumhuriyetçi olan memleketi Loudon County'de çoğunluğun artık Demokrat Partili olduğunu söylüyor.

Trump destekçilerinin, bölgede konvoylarla toplanmasını da, "Görüşlerinizin eski moda olduğunun size söylenmesi acı verici olabilir. Gösterdikleri tepki, beyaz kırılganlığını yansıtıyor" diyerek yorumluyor.

Gösterideki Demokrat Partililer'den biri, 49 yaşındaki Meagan Donahue, üzerindeki Biden-Harris yazılı tişörtle, geçen Trump konvoyuna işaret ediyor ve "Şu geçen kamyonları görüyor musun. Bir tarikat gibiler" diyor.

Sokaklardaki hava gergin. Bazı Trump destekçileri, Demokrat Partililere "Serseriler" diye bağırıyor. Pio, bazen de demokratların konvoya dolu su şişeleri attıklarını anlatıyor.

Öğleden sonra başkanın konvoyu kulüpten çıkıyor ve herkes evlerine gitmeye başlıyor.

Pio, konvoydan memnun. "Harikaydı" diyor. Yolun kenarına asılı pankartları topluyor. Seçim sonucu ve başkanı ile tabanının kaderi belirsiz. Bu arada Pio ise gelecek haftaki konvoyu planlamaya başlıyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Wisconsin, Virginia, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 07:22

Son Dakika Dünya ABD'de Trump konvoyları: 'Başkanımızı kötülemelerinden bıktık' - Son Dakika Dünya

BBC
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