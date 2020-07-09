ABD'de Trump Tower'ın karşısına "Black Lives Matter" sloganı yazıldı
ABD'nin New York kentindeki Trump Tower 'ın bulunduğu caddeye "Black Lives Matter" (Siyahilerin Hayatı Önemlidir) sloganı yazıldı.
ABD'nin New York kentindeki Trump Tower 'ın bulunduğu caddeye "Black Lives Matter" (Siyahilerin Hayatı Önemlidir) sloganı yazıldı.
ABD'de siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protestolarda kullanılan "Black Lives Matter" (Siyahilerin Hayatı Önemlidir) sloganı ülkede bulunan birçok cadde ve sokağa yazılmaya devam ediyor. New York kentinde bulunan ABD Başkanı Donald Trump'a ait olan Trump Towers'ın bulunduğu 5. Caddeye "Black Lives Matter" sloganı yazıldı. Belediye çalışanları tarafından trafiğe kapatılan caddeden sabahın erken saatlerinde başlayan çalışma devam ediyor. Başkan Trump, caddeye yazılan slogan hakkında "nefretin sembolü" ifadelerini kullanmış, caddede bulunan lüks dairelerin ve mağazaların değerini düşüreceği iddiasında bulunmuştu.
Öte yandan geçtiğimiz ay Başkent Washington'ın Belediye Başkanı Muriel Bowser, başkentin işlek caddelerinden biri olan ve Beyaz Saray'ın karşısında bulunan 16. Cadde'ye "Black Lives Matter" sloganını yazdırmıştı. Başkan Bowser, ayrıca 16. Cadde'nin ismini ise "Black Lives Matter Plaza" (Siyahilerin Hayatı Önemlidir Meydanı) olarak değiştirmişti. - NEW YORK
Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 18:49 Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › ABD'de Trump Tower'ın karşısına 'Black Lives Matter' sloganı yazıldı - Son Dakika
Son Dakika 19:52 Napoli'li Matteo Politano, sevgilisiyle dudak dudağa fotoğrafını paylaştı 19:18 Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit'in terzisinin dramı yürek dağladı 18:02 Ankaralı iş insanı Ertem Gürsol, Elazığ'da otel odasında ölü bulundu 17:57 Düğüne giden davetliler oynadı, cezayı düğün sahibi ödedi 17:51 Türkiye'nin en yüksek köprüsü 11 Temmuz'da açılacak 17:39 Semiha Yıldırım hakkında çirkin ifadeler kullanan İYİ Partili Levent Özeren'e tepki yağıyor 16:05 Bakırköy Belediyesi, havai fişek kullanımını yasakladı 15:03 13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü 14:17 Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı 11:52 Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki malzemeleri taşıyan kamyonda patlama: 3 şehit, 12 yaralı 11:49 Süper Lig'de 32. haftanın hakemleri belli oldu 10:41 Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira 08:20 Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi 07:54 Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak 07:47 Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi