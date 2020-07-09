- ABD'de Trump Tower'ın karşısına "Black Lives Matter" sloganı yazıldı - Son Dakika

- ABD'de Trump Tower'ın karşısına "Black Lives Matter" sloganı yazıldı

- ABD'de Trump Tower'ın karşısına "Black Lives Matter" sloganı yazıldı ABD'nin New York kentindeki Trump Tower 'ın bulunduğu caddeye "Black Lives Matter" (Siyahilerin Hayatı Önemlidir) sloganı yazıldı.

- ABD'de Trump Tower'ın karşısına "Black Lives Matter" sloganı yazıldı

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NEW YORK - ABD'nin New York kentindeki Trump Tower 'ın bulunduğu caddeye "Black Lives Matter" (Siyahilerin Hayatı Önemlidir) sloganı yazıldı.

ABD'de siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protestolarda kullanılan "Black Lives Matter" (Siyahilerin Hayatı Önemlidir) sloganı ülkede bulunan birçok cadde ve sokağa yazılmaya devam ediyor. New York kentinde bulunan ABD Başkanı Donald Trump'a ait olan Trump Towers'ın bulunduğu 5. Caddeye "Black Lives Matter" sloganı yazıldı. Belediye çalışanları tarafından trafiğe kapatılan caddeden sabahın erken saatlerinde başlayan çalışma devam ediyor. Başkan Trump, caddeye yazılan slogan hakkında "nefretin sembolü" ifadelerini kullanmış, caddede bulunan lüks dairelerin ve mağazaların değerini düşüreceği iddiasında bulunmuştu.

Öte yandan geçtiğimiz ay Başkent Washington'ın Belediye Başkanı Muriel Bowser, başkentin işlek caddelerinden biri olan ve Beyaz Saray'ın karşısında bulunan 16. Cadde'ye "Black Lives Matter" sloganını yazdırmıştı. Başkan Bowser, ayrıca 16. Cadde'nin ismini ise "Black Lives Matter Plaza" (Siyahilerin Hayatı Önemlidir Meydanı) olarak değiştirmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, George Floyd, New York, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 21:45 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - ABD'de Trump Tower'ın karşısına 'Black Lives Matter' sloganı yazıldı - Son Dakika
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