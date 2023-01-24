ABD'de tüfeğin tetiğine basan köpek sahibini öldürdü - Son Dakika
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ABD'de tüfeğin tetiğine basan köpek sahibini öldürdü

24.01.2023 20:59
ABD'de tüfeğin tetiğine basan köpek sahibini öldürdü

NEW ABD'nin Kansas şehrinde kamyonetinde cansız bulunan bir kişinin köpeğinin tetiğe basması sonucu kendi silahıyla vurularak öldüğü belirlendi.

NEW ABD'nin Kansas şehrinde kamyonetinde cansız bulunan bir kişinin köpeğinin tetiğe basması sonucu kendi silahıyla vurularak öldüğü belirlendi.

Sumner İlçe Şerifi Ofisinden yapılan açıklamada, ismi açıklanmayan Amerikalının kamyonetinde bir silahla vurularak can verdiği bildirildi.

Olay yerine ulaşan polis, arkadan vurulan bir kişiyle arka koltukta bir tüfek ve bir köpek gördü. Yapılan incelemede köpeğin, emniyete alınmayan tüfeğin tetiğine basarak sahibini vurduğu anlaşıldı.

Kansas Yaban Hayatı ve Parklar Departmanı ve Wellington İtfaiye Departmanı çalışanlarının olay yerindeki müdahalesine rağmen yaralı adamın kurtarılamadığı kaydedildi.

Kaynak: AA
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