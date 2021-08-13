Üye Girişi
ABD'de tüketici güveni 10 yılın en düşük seviyesinde - Son Dakika

ABD'de tüketici güveni 10 yılın en düşük seviyesinde

13.08.2021 17:41
ABD'de tüketici güveni 10 yılın en düşük seviyesinde, System.String[]

ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, ağustosta aylık 11 puan azalışla 70,2 değerine inerek Aralık 2011'den bu yana kaydedilen en düşük seviyeye geriledi.

ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, ağustosta aylık 11 puan azalışla 70,2 değerine inerek Aralık 2011'den bu yana kaydedilen en düşük seviyeye geriledi.

Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı ağustos ayına ilişkin tüketici güven endeksi öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güveni ağustosta bir önceki aya kıyasla 11 puan azalarak 70,2 değerine düştü.

Piyasa beklentilerinin aksine düşüş gösteren ve Aralık 2011'den bu yana kaydedilen en düşük seviyeye gerileyen tüketici güven endeksinin, bu dönemde temmuzda olduğu gibi 81,2 değerini alması öngörülüyordu.

Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, ağustosta aylık 6,6 puan azalarak 77,9'a geriledi.

Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi de aynı dönemde 13,8 puan azalışla 65,2 seviyesine indi.

"Tüketiciler çarpıcı bir güven kaybı yaşadı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başekonomist Richard Curtin, tüketicilerin ağustos ayının ilk yarısında "çarpıcı" bir güven kaybı yaşadığını belirtti.

Curtin, tüketici güvenindeki kaybın gelir, yaş ve eğitim alt gruplarının hepsinde yaygın olduğunu ve tüm bölgelerde gözlendiğine işaret ederek, güven kaybının kişisel finanstan enflasyon ve işsizlik dahil olmak üzere beklentilere kadar ekonominin tüm yönlerini kapsadığını aktardı.

Delta varyantı nedeniyle salgının yeniden artmasına ilişkin endişelere de dikkati çeken Curtin, "Tüketiciler, ekonominin performansının önümüzdeki birkaç ay içinde azalacağını düşündüler. Ancak olumsuz ekonomik değerlendirmelerdeki olağanüstü artış, aynı zamanda, özellikle salgının yakında sona ereceğine dair altüst olan umutlardan kaynaklanan duygusal bir tepkiyi de yansıtıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Curtin, gelecek aylarda, tüketicilerin tekrar daha makul beklentileri dile getirmesinin ve delta varyantının kontrolüyle tamamen iyimserliğe doğru kaymasının muhtemel olduğunu kaydetti.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Tüketici Güven Endeksi, Michigan, Aralık, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD'de tüketici güveni 10 yılın en düşük seviyesinde - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Görevlinin sevinci gözlerinden okundu! Günün umut veren karesi selin yıktığı Bozkurt'tan geldi 18:02 Görevlinin sevinci gözlerinden okundu! Günün umut veren karesi selin yıktığı Bozkurt'tan geldi Moussa Dembele yavaş yavaş Fenerbahçe'ye! Golcü futbolcu, Türkiye hakkında araştırma yapmış 17:48 Moussa Dembele yavaş yavaş Fenerbahçe'ye! Golcü futbolcu, Türkiye hakkında araştırma yapmış Bozkurt'taki selde hiç bilinmeyen detaylar! Cenaze törenini su bastı, arkadaşlarının naaşını zor tuttular 17:23 Bozkurt'taki selde hiç bilinmeyen detaylar! Cenaze törenini su bastı, arkadaşlarının naaşını zor tuttular
Skandal fotoğraf! Hakim, beraat kararı verdiği sanıkla eğlence mekanına gitmiş 17:14 Skandal fotoğraf! Hakim, beraat kararı verdiği sanıkla eğlence mekanına gitmiş Galatasaray, tüm parasını Gedson Fernandes'e yatıracak 16:50 Galatasaray, tüm parasını Gedson Fernandes'e yatıracak Altındağ'ı karıştıran cinayette gerçek ortaya çıktı! Suriyeli gençler, Emirhan'ı 16:44 Altındağ'ı karıştıran cinayette gerçek ortaya çıktı! Suriyeli gençler, Emirhan'ı "Size çok kötü şeyler yapacağız" diyerek bıçaklamışlar
CHP'li Engin Altay'dan korkutan iddia: Bozkurt'ta 329 kayıp başvurusu var, sahillerden ceset toplanıyor 16:18 CHP'li Engin Altay'dan korkutan iddia: Bozkurt'ta 329 kayıp başvurusu var, sahillerden ceset toplanıyor 5 gündür aranan cinayet zanlısının görüntüleri şaşırttı! Teslim olmaya, kız arkadaşıyla gayet neşeli bir şekilde gitti 15:33 5 gündür aranan cinayet zanlısının görüntüleri şaşırttı! Teslim olmaya, kız arkadaşıyla gayet neşeli bir şekilde gitti

Son Dakika Haberleri
18:01 Görevlinin sevinci gözlerinden okundu! Günün umut veren karesi selin yıktığı Bozkurt'tan geldi
17:48 Moussa Dembele yavaş yavaş Fenerbahçe'ye! Golcü futbolcu, Türkiye hakkında araştırma yapmış
17:45 Bozkurt'taki selde sular tüm kenti tsunami gibi vurdu! İnsanlar can havliyle böyle kaçıştı
17:22 Bozkurt'taki selde hiç bilinmeyen detaylar! Cenaze törenini su bastı, arkadaşlarının naaşını zor tuttular
17:21 Batman-Dörtyol petrol boru hattının patlamasıyla ilgili 2 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı
17:14 Ziraat Türkiye Kupası'nda önemli değişiklik! Deplasman golü kuralı kalktı
16:52 Asansör boşluğunda hareketsiz yatıyordu! Apartman sakinleri yaşlı kadını ölü buldu
16:50 Galatasaray, tüm parasını Gedson Fernandes'e yatıracak
16:46 "Abi kaç" çığlıkları arasında sele kapıldı! O vatandaş mucize kurtuluş hikayesini anlattı
16:19 Evlilik programlarını kaldıran RTÜK, şimdi gündüz kuşağındaki yayınlar için çalışmalara başladı
Son Dakika: Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 31'e yükseldi Son Dakika: Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 31'e yükseldi         
18:10
Bozkurt'tan yürek parçalayan görüntü! 4 kişilik aileden geriye sadece fotoğraf albümü kaldı Bozkurt'tan yürek parçalayan görüntü! 4 kişilik aileden geriye sadece fotoğraf albümü kaldı         
17:57
Bozkurt'taki selde sular tüm kenti tsunami gibi vurdu! İnsanlar can havliyle böyle kaçıştı Bozkurt'taki selde sular tüm kenti tsunami gibi vurdu! İnsanlar can havliyle böyle kaçıştı         
17:46
Ziraat Türkiye Kupası'nda önemli değişiklik! Deplasman golü kuralı kalktı Ziraat Türkiye Kupası'nda önemli değişiklik! Deplasman golü kuralı kalktı         
17:15
500 metre uzunluğunda oluşan dev yarık mahalle sakinlerini tedirgin etti 500 metre uzunluğunda oluşan dev yarık mahalle sakinlerini tedirgin etti         
16:56
"Abi kaç" çığlıkları arasında sele kapıldı! O vatandaş mucize kurtuluş hikayesini anlattı         
16:46
Evlilik programlarını kaldıran RTÜK, şimdi gündüz kuşağındaki yayınlar için çalışmalara başladı Evlilik programlarını kaldıran RTÜK, şimdi gündüz kuşağındaki yayınlar için çalışmalara başladı         
16:19
Sarı-Lacivertliler'de yeni transferlerden Caulker ve yıldız futbolcu Sosa'nın lisansı çıkmadı Sarı-Lacivertliler'de yeni transferlerden Caulker ve yıldız futbolcu Sosa'nın lisansı çıkmadı         
16:09
Sel mağduru vatandaşların beklediği haber geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında açıkladı Sel mağduru vatandaşların beklediği haber geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında açıkladı         
15:03
Sarı-Lacivertliler, kripto para zengini oldu! Bugünkü dev hasılat KAP'a bildirildi Sarı-Lacivertliler, kripto para zengini oldu! Bugünkü dev hasılat KAP'a bildirildi         
14:50
Pakistan uyruklu şahsın başını kesen zanlılar: Dini değerlere küfür ettiği için yaptık Pakistan uyruklu şahsın başını kesen zanlılar: Dini değerlere küfür ettiği için yaptık         
14:49
Boru hattı delindi, ham petrol oluk oluk tarlaların içerisine aktı Boru hattı delindi, ham petrol oluk oluk tarlaların içerisine aktı         
14:25
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, selin hakim olduğu Bozkurt ilçesinde halka sesleniyor: 19 helikopter, bir İHA bölgede hizmet veriyor Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, selin hakim olduğu Bozkurt ilçesinde halka sesleniyor: 19 helikopter, bir İHA bölgede hizmet veriyor         
14:13
Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu ile rol arkadaşının sarmaş dolaş görüntüsü hakkında sessizliğini bozdu Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu ile rol arkadaşının sarmaş dolaş görüntüsü hakkında sessizliğini bozdu         
10:48
Bozkurt'un önceki halinin fotoğrafına bakıldığında sel sularının 3 kat yükseldiği anlaşılıyor Bozkurt'un önceki halinin fotoğrafına bakıldığında sel sularının 3 kat yükseldiği anlaşılıyor         
10:03
Ünlü şarkıcı Hadise, yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler ile el ele görüntülendi Ünlü şarkıcı Hadise, yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler ile el ele görüntülendi         
09:31
Damla Ersubaşı eski eşiyle barıştı mı? Eski eşinin yaptığı paylaşımlar kafaları karıştırdı Damla Ersubaşı eski eşiyle barıştı mı? Eski eşinin yaptığı paylaşımlar kafaları karıştırdı         
00:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2021 18:28:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD'de tüketici güveni 10 yılın en düşük seviyesinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement