ABD'de tüketici güveni 14 ayın en yüksek seviyesine çıktı - Son Dakika

ABD'de tüketici güveni 14 ayın en yüksek seviyesine çıktı

27.04.2021 17:37
ABD'de tüketici güveni 14 ayın en yüksek seviyesine çıktı, System.String[]

ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi, nisanda aylık 12,7 puan artışla 121,7 seviyesine çıkarak Şubat 2020'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi, nisanda aylık 12,7 puan artışla 121,7 seviyesine çıkarak Şubat 2020'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

Conference Board, Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen tüketici güven endeksine ilişkin mart ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güven endeksi, nisanda geçen aya kıyasla 12,7 puan artarak 121,7'ye yükseldi.

Bu dönemde piyasa beklentilerini geride bırakan tüketici güveninin 113 değerini alması tahmin ediliyordu. Şubat 2020'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyesine çıkan tüketici güveni, martta ise 109 değerini almıştı.

Amerikalı tüketicilerin mevcut iş ve işgücü piyasası koşullarına ilişkin değerlendirmelerini yansıtan mevcut durum endeksi, nisanda 29,5 puan artışla 139,6 seviyesine çıktı.

Geleceğe yönelik kısa dönemli değerlendirmeleri yansıtan beklentiler endeksi ise aynı dönemde 1,5 puan artarak 109,8 değerine yükseldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Conference Board'un Ekonomik Göstergeler Kıdemli Direktörü Lynn Franco, tüketici güveninin son 2 ayda keskin bir şekilde toparlandığını ve Şubat 2020'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını belirtti.

Tüketicilerin mevcut koşullara ilişkin değerlendirmesinin nisanda önemli ölçüde iyileşerek ekonomik toparlanmanın 2'inci çeyreğin başlarında daha da güçlendiğini gösterdiğine işaret eden Franco, tüketicilerin kısa vadeli görünüm hakkındaki iyimserliğinin ise bu ay istikrarlı bir seyir izlediğini aktardı.

Franco, kısa vadeli enflasyon beklentilerinin nisanda yatay seyrettiğini ancak yüksek seviyelerde kaldığını kaydetti.

Amerika Birleşik Devletleri, Tüketici Güven Endeksi, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD'de tüketici güveni 14 ayın en yüksek seviyesine çıktı - Son Dakika Ekonomi


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