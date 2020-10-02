ABD'de tüketici güveni eylülde beklentinin üzerine çıktı - Son Dakika

ABD'de tüketici güveni eylülde beklentinin üzerine çıktı

ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, eylülde beklentiyi geride bırakarak, bir önceki aya kıyasla 6,3 puan artışla 80,4 seviyesine yükseldi.

ABD'de tüketici güveni eylülde beklentinin üzerine çıktı, System.String[]

ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, eylülde beklentiyi geride bırakarak, bir önceki aya kıyasla 6,3 puan artışla 80,4 seviyesine yükseldi.

Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı eylül ayına ilişkin tüketici güven endeksi nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güveni eylülde bir önceki aya kıyasla 6,3 puan artarak 80,4 değerine çıktı. Söz konusu veriye ilişkin piyasa beklentisi, 79 değerini alması yönündeydi.

Bu dönemde tüketici güven endeksi verisi yukarı yönlü revize edilirken, eylül ayına ait öncü veri, 78,9 olarak açıklanmıştı.

Ekonomik normalleşmenin başlamasıyla mayıs ayı itibarıyla toparlanma gösteren tüketici güven endeksi, temmuz ayındaki düşüşün ardından ağustosta 74,1 seviyesine yükselmişti.

Tüketici güveni, eylülde geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 13,7'lik azalış kaydetti.

ABD'lilerin halihazırdaki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, eylülde aylık 4,9 puan artışla 87,8'e çıktı.

Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi ise aynı dönemde aylık 7,1 puan artarak 75,6'ya yükseldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen başekonomist Richard Curtin, tüketici güveninin eylül ayı sonunda iyileşmeye devam ettiğini ve endeksin 6 ayın en yüksek seviyesine ulaştığını belirtti.

Curtin, tüketici güvenindeki artışın ülke ekonomisine ilişkin daha iyimser bir görünümden kaynaklandığını ifade etti.

Amerika Birleşik Devletleri, Tüketici Güven Endeksi, Michigan Üniversitesi, Michigan, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 17:55 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD'de tüketici güveni eylülde beklentinin üzerine çıktı - Son Dakika Ekonomi

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