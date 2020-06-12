ABD'de tüketici güveni haziranda arttı - Son Dakika

ABD'de tüketici güveni haziranda arttı

ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, haziranda geçen aya göre yüzde 9,1 artarak 78,9 seviyesine yükseldi ve piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

ABD'de tüketici güveni haziranda arttı, System.String[]

ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, haziranda geçen aya göre yüzde 9,1 artarak 78,9 seviyesine yükseldi ve piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı haziran ayına ilişkin tüketici güven endeksi öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güveni haziranda bir önceki aya göre yüzde 9,1 artarak 78,9 değerine yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle mart ve nisanda düşüş gösteren mayıs ayında ise toparlanmaya başlayan verinin, haziranda 75 değerini alması öngörülüyordu. Endeks, mayıs ayında ise 72,3 seviyesinde gerçekleşmişti.

Tüketici güven endeksi, haziranda geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 19,7'lik azalış kaydetti.

Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, haziranda aylık yüzde 6,7 artışla 87,8'e çıktı.

Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi ise aynı dönemde aylık yüzde 10,9 artarak 73,1'e yükseldi.

Amerika Birleşik Devletleri, Michigan, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.06.2020 05:27 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD'de tüketici güveni haziranda arttı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

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