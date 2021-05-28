ABD'de tüketici güveni mayısta yukarı yönlü revize edildi

ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, mayısta yukarı yönlü revize edilerek 82,9 oldu.

Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı mayıs ayına ilişkin tüketici güven endeksi nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güveni mayısta bir önceki aya kıyasla 5,4 puan azalarak 82,9 değerine geriledi.

Söz konusu veri yukarı yönlü revize edilirken, mayıs ayına ait öncü veri 82,8 olarak açıklanmıştı. Endeks, nisanda ise 88,3 seviyesinde gerçekleşmişti.

Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, mayısta aylık 7,8 puan azalarak 89,4'e indi.

Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi ise aynı dönemde aylık 3,9 puanlık azalışla 78,8'e geriledi.