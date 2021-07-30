ABD'de tüketici güveni temmuzda yukarı yönlü revize edildi

Söz konusu veri yukarı yönlü revize edilirken, temmuz ayına ait öncü veri 80,8 olarak açıklanmıştı. Son 5 ayın en düşük seviyesini kaydeden endeks, haziranda 85,5 seviyesinde gerçekleşmişti.

Buna göre, tüketici güveni temmuzda bir önceki aya kıyasla 4,3 puan azalarak 81,2 değerine geriledi.

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