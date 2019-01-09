ABD'de Tüketici Kredileri Beklentilerin Üzerinde Yükseldi
23 dakika önce
ABD'de tüketici kredileri Kasım ayında beklentilerin üzerinde yükseldi.
ABD'de tüketici kredileri Kasım ayında beklentilerin üzerinde yükseldi.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) verilerine göre Kasım ayında tüketici kredileri, 17.5 milyar dolar olan beklentilere karşın, 22.15 milyar dolar artışla 3.98 trilyon dolara yükseldi. Bu dönemde öğrenci kredileri 1.56 trilyon ve otomobil kredileri de 1.1 trilyon dolar ile rekor düzeye çıkarken, kredi kartı borçları da 1.04 trilyon dolara yükseldi.
Tüketici kredilerinde Ekim ayı artış miktarı da 25.38 milyar dolardan 24.98 milyar dolara revize edildi. - İstanbul
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:06 Kaynak: DHA
İran'da Kaya Büyüklüğünde Kaçak Altın Ele Geçirildi
Milli Savunma Bakanı Akar'dan ABD Heyetine Terörle Mücadele Mesajı
Dolar Güne Nasıl Başladı! İşte Güncel Rakamlar
Cezaevindeki Ağabeyinin Eşine Tecavüz Eden Zanlı Kendisini, "Alkollüydüm, Hatırlamıyorum" Diyerek Savundu