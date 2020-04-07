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ABD'de tüketici kredileri beklentiyi aştı
26 dakika önce
ABD'de tüketici kredileri, şubatta 22,3 milyar dolar artarak beklentiyi geride bıraktı.
ABD'de tüketici kredileri, şubatta 22,3 milyar dolar artarak beklentiyi geride bıraktı.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 11:29
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