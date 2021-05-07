ABD'de tüketici kredileri martta beklenenden fazla arttı - Son Dakika

ABD'de tüketici kredileri martta beklenenden fazla arttı

07.05.2021 22:29
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ABD'de tüketici kredileri, martta 25,8 milyar dolar artarak piyasa beklentilerinin üzerinde artış gösterdi.

ABD'de tüketici kredileri, martta 25,8 milyar dolar artarak piyasa beklentilerinin üzerinde artış gösterdi.

ABD Merkez Bankası (Fed), mart ayına ait tüketici kredileri verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede tüketici kredileri, martta aylık 25,8 milyar dolar artarak 4,24 trilyon dolar oldu.

Söz konusu veriye ilişkin piyasa beklentisi, tüketici kredilerinin bu ayda 20 milyar dolar artması yönündeydi. Tüketici kredilerinde şubat ayında yaşanan artış ise 26,13 milyar dolara revize edildi.

Bu dönemde, kredi kartı ve benzeri devir yapan krediler aylık 6,4 milyar dolar artarken, ev, otomobil ve öğrenci gibi devir yapmayan krediler 19,5 milyar dolar arttı.

Tüketici kredileri, martta yıllık bazda ise yüzde 7,4'lük artış gösterdi. Söz konusu veri şubatta yüzde 7,5 artmıştı.

Bu dönemde devir yapan krediler, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,9 artarken, devir yapmayan krediler yüzde 7,2'lik artış gösterdi.

Tüketici kredileri yılın ilk çeyreğinde mevsimsellikten arındırılmış olarak yıllık yüzde 5,1 oranında arttı. Devir yapan borçlar ilk çeyrekte yüzde 2,4 artarken, devir yapmayan krediler yüzde 5,9 yükseldi.

Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, dolar, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD'de tüketici kredileri martta beklenenden fazla arttı - Son Dakika Ekonomi


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