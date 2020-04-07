ABD'de tüketici kredileri şubatta beklenenden fazla arttı

ABD'de tüketici kredileri, şubatta bir önceki aya göre 22,3 milyar dolar artarak beklentiyi geride bıraktı.

ABD Merkez Bankası (Fed), şubat ayına ilişkin tüketici kredileri verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede tüketici kredileri, şubatta bir önceki aya göre 22,3 milyar dolar artarak 4 trilyon 225 milyar dolara ulaştı.

Beklentinin üzerinde bir artış gösteren veriye ilişkin piyasa beklentisi, tüketici kredilerinin bu ayda 14 milyar dolar artması yönündeydi.

Tüketici kredileri, şubatta yıllık bazda ise yüzde 6,4 arttı. Söz konusu veri, ocak ayında da yıllık yüzde 3,5 artış kaydetmişti.

Bu dönemde, kredi kartı ve benzeri devir yapan borçlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,6; ev, otomobil ve öğrenci gibi devir yapmayan krediler ise yüzde 7 artış gösterdi.