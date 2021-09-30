Üye Girişi
ABD'de tüm çabalara rağmen Kovid-19 salgını istenen seviyeye gerilemedi - Son Dakika

ABD'de tüm çabalara rağmen Kovid-19 salgını istenen seviyeye gerilemedi

30.09.2021 22:05
ABD'de tüm çabalara rağmen Kovid-19 salgını istenen seviyeye gerilemedi, System.String[]

NEW ABD'de, aşılama, test ve maske zorunluluğu gibi her türlü çabaya rağmen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede istenilen seviye ulaşılamadı.

NEW ABD'de, aşılama, test ve maske zorunluluğu gibi her türlü çabaya rağmen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede istenilen seviye ulaşılamadı.

Aşılama ve haftalık test gibi zorunlulukların çoğu iş yeri ve resmi kurumlarda uygulanmasına rağmen, ABD'deki Kovid-19 vakalarında, aşı olmayanlar yüzünden beklenen düşüşün yakalanamadığı belirtildi.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Maine Eyalet Direktörü Dr. Nirav D. Shah, gazetecilere verdiği demeçte, Kovid-19 vakalarında bazı iyileşme belirtilerine rağmen hastaneye yatışlardaki yoğunluğun hala ciddi seviyede olduğunu söyledi.

Dr. Shah, yaklaşık 1,4 milyonluk nüfusa sahip eyalette, temmuzda Kovid-19 tedavisi için solunum cihazına bağlı 4 hasta bulunurken, eylülde bu sayının 40'ın üzerine çıktığını ve bunların çoğunun aşısız olduğunu ifade etti.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, Maine'de ağustosta 32 olan Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı da aşılama çalışmalarına rağmen eylülde 90'a çıktı.

Halk sağlığı uzmanları tarafından, ABD'nin daha soğuk olan Massachussets, Vermont, Montana ve Alaska gibi kuzey eyaletlerinde Kovid-19'un Delta varyantının özellikle aşılanmamış kişiler arasında yayılma hızını artırdığı kaydedildi.

Montana'da yoğun bakım ünitelerinde yüzde 150 doluluk

Eylül ayında havaların soğumaya başlamasıyla birlikte kuzey bölgesinde kalan Montana eyaletinde, Kovid-19 hastaları nedeniyle yoğun bakım ünitelerindeki doluluk oranının yüzde 150'ye çıktığı bildirildi.

Acil servis doktoru Jamiee Belsky, Amerikan medyasına yaptığı açıklamada, yoğun bakım ünitelerindeki yoğunluğun "2020 kışında görülen rekoru kırdığı", yer kalmadığı için bazı hastaların koridorlarda tedavi edilmeye çalışıldığı bilgisini paylaştı.

Kovid-19 vakalarındaki artış restoran işletmecilerini zora soktu

Kovid-19'un Delta varyantı nedeniyle son 3 ayda vaka sayılarını yeniden yükselmesi, ABD'de ayakta durmaya çalışan restoran işletmelerine ikinci bir darbe vurdu.

Ülkedeki Ulusal Restoran Derneği (NRA) tarafından 7-15 Eylül arasında yapılan ankete katılan işletmecilerin yüzde 91'i son 3 ayda sektördeki maliyetlerin artmasından ve kazançlarının azalmasından şikayetçi oldu.

Ayrıca, restoran işletmelerinin yüzde 95'i, Kovid-19 salgını nedeniyle gıda zincirinin kırılmasından dolayı menülerindeki bazı yemeklerin malzemelerini tedarik edemediklerini, yüzde 55'i ise gelecek 3 ay içinde işlerinin daha da kötüleşeceğini tahmin ettiklerini söyledi.

NRA Halkla İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Sean Kennedy, Amerikan Kongresine yazdığı mektupta, "Restoranların bugün hala yardıma ihtiyacı var. Onları maliyetli yeni yükümlülüklerle boğmak, yalnızca iyileşmeyi geciktirici bir etki yapacaktır." ifadesini kullandı.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Tam Gemi Şok Denemeleri, COVIRAN Bereket, Montana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de tüm çabalara rağmen Kovid-19 salgını istenen seviyeye gerilemedi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ders saatleriyle ilgili soruyu yanıtladı: Kalabalık sınıflarda süre azaltılabilir 21:51 Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ders saatleriyle ilgili soruyu yanıtladı: Kalabalık sınıflarda süre azaltılabilir Kadıköy'de büyük yıkım! Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Olympiakos'a 3-0 mağlup oldu 21:31 Kadıköy'de büyük yıkım! Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Olympiakos'a 3-0 mağlup oldu Ülke bu olayla çalkalanıyor! Kızı doğum yaparken müstakbel damadıyla cinsel ilişkiye girdi 21:04 Ülke bu olayla çalkalanıyor! Kızı doğum yaparken müstakbel damadıyla cinsel ilişkiye girdi
Son Dakika: Türkiye'de 30 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 216 kişi vefat etti, 29 bin 104 yeni vaka tespit edildi 20:35 Son Dakika: Türkiye'de 30 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 216 kişi vefat etti, 29 bin 104 yeni vaka tespit edildi Rekabet Kurulu, Trendyol hakkında geçici tedbir kararı verdi! Suçlamalar çok ağır 20:33 Rekabet Kurulu, Trendyol hakkında geçici tedbir kararı verdi! Suçlamalar çok ağır Sahte PCR testi yapmaktan yargılanan Bülent Ersoy'un 21 kişilik orkestra ekibi tutuklandı 20:23 Sahte PCR testi yapmaktan yargılanan Bülent Ersoy'un 21 kişilik orkestra ekibi tutuklandı
Şen kardeşler cinayetinde 19:27 Şen kardeşler cinayetinde "cinsel ilişki" iddiası! Ölüm döşeğinde katilinin ismini verdi Öksürük şikayetiyle doktora giden hasta doktorları şaşkına uğrattı! Akciğerinden kabak çekirdeği çıkarıldı 18:56 Öksürük şikayetiyle doktora giden hasta doktorları şaşkına uğrattı! Akciğerinden kabak çekirdeği çıkarıldı

Son Dakika Haberleri
19:13 Bilim dünyasından önemli adım! 2 saat içerisinde yağmur yağıp yağmayacağını bilinebilecek
19:12 Korkutan haber! Aşılamanın düşük olduğu Avrupa ülkelerine sonbaharda koronavirüs vakalarında artış görülebilir
18:56 Öksürük şikayetiyle doktora giden hasta doktorları şaşkına uğrattı! Akciğerinden kabak çekirdeği çıkarıldı
18:37 Mesut Özil kritik maçta forma giyemiyor! İşte Fenerbahçe-Olympiakos maçında ilk 11'ler
18:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hastane açılışında konuştuğu 5 yaşındaki Abdulkadir Tunçel yaşamını yitirdi
18:02 Selin Ciğerci konusunda uyarılan Deniz Akkaya, kanalın camlarını indirdi
18:00 Valilikten öğretmeni kovan kaymakam hakkında açıklama: Kaymakama gerekli tembihat yapıldı
17:53 Fransız ekibi, Yusuf Yazıcı ile yollarını ayırmayı düşünüyor
17:50 Eşinin kurşun yağdırdığı kadından yürek yakan sözler: Bedenimin yarısıyla çocuğumu büyütmek istiyorum
17:28 Honda'nın Gebze'deki fabrikasını satın alan HABAŞ, yerli hibrit otomobil üretimine başlayacak
Olympiakos mağlubiyeti taraftarı çıldırttı! Mert Hakan ve Gustavo oyundan çıkarken statta kıyamet koptu Olympiakos mağlubiyeti taraftarı çıldırttı! Mert Hakan ve Gustavo oyundan çıkarken statta kıyamet koptu         
21:55
İşte 13 bilim insanının bilinmesi istenmeyen raporu! 2500 yılında Dünya'da ne olacağını yazdılar İşte 13 bilim insanının bilinmesi istenmeyen raporu! 2500 yılında Dünya'da ne olacağını yazdılar         
21:43
Fransız polisinden skandal müdahale! Galatasaray taraftarı canını kurtarmaya çalışıyor Fransız polisinden skandal müdahale! Galatasaray taraftarı canını kurtarmaya çalışıyor         
21:09
Ivana Sert davayı kaybetti! Avukatına 197 bin lira vekalet ücreti ödeyecek Ivana Sert davayı kaybetti! Avukatına 197 bin lira vekalet ücreti ödeyecek         
20:49
Hatay'daki aile katliamında eşini ve 2 çocuğunu boğarak öldüren baba tutuklandı Hatay'daki aile katliamında eşini ve 2 çocuğunu boğarak öldüren baba tutuklandı         
20:33
Taraftar göklere çıkardığı gibi indirmesini de bildi! Luiz Gustavo'ya büyük tepki var Taraftar göklere çıkardığı gibi indirmesini de bildi! Luiz Gustavo'ya büyük tepki var         
20:26
17 yaşındaki Batuhan'ın öldürüldüğü Torbalı'da gerginlik! 150 kişi Suriyelilerin evini bastı 17 yaşındaki Batuhan'ın öldürüldüğü Torbalı'da gerginlik! 150 kişi Suriyelilerin evini bastı         
19:36
Çıkardığı sesler yürek yaktı! Ayı, pençeleriyle tek hamlede kavradığı ineğin boynunu kırıp öldürdü Çıkardığı sesler yürek yaktı! Ayı, pençeleriyle tek hamlede kavradığı ineğin boynunu kırıp öldürdü         
18:57
Valilikten öğretmeni kovan kaymakam hakkında açıklama: Kaymakama gerekli tembihat yapıldı Valilikten öğretmeni kovan kaymakam hakkında açıklama: Kaymakama gerekli tembihat yapıldı         
18:00
Honda'nın Gebze'deki fabrikasını satın alan HABAŞ, yerli hibrit otomobil üretimine başlayacak Honda'nın Gebze'deki fabrikasını satın alan HABAŞ, yerli hibrit otomobil üretimine başlayacak         
17:29
Azerbaycan-İran arasındaki restleşme sonrası sınıra asker gönderildi Azerbaycan-İran arasındaki restleşme sonrası sınıra asker gönderildi         
16:57
Sürpriz talip! Varlık Fonu, Türk Telekom'u almak istiyor Sürpriz talip! Varlık Fonu, Türk Telekom'u almak istiyor         
15:46
Yediemin otoparklarındaki araçlar, ihaleyle yarı fiyatına satışa çıktı Yediemin otoparklarındaki araçlar, ihaleyle yarı fiyatına satışa çıktı         
15:04
Erdoğan, Putin görüşmesinde bir ismi işaret etti: McGurk denilen adam beni ciddi manada rahatsız ediyor Erdoğan, Putin görüşmesinde bir ismi işaret etti: McGurk denilen adam beni ciddi manada rahatsız ediyor         
14:28
Çin'den salgınla mücadelede vahşi yöntem! Koronaya yakalanan hayvanları öldürmeye başladılar Çin'den salgınla mücadelede vahşi yöntem! Koronaya yakalanan hayvanları öldürmeye başladılar         
14:04
Sürücü, fren yerine gaza bastı: 2 kişi hayatını kaybetti Sürücü, fren yerine gaza bastı: 2 kişi hayatını kaybetti         
11:18
Survivor yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker el ele görüntülendi Survivor yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker el ele görüntülendi         
10:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2021 22:11:11. #1.13#
SON DAKİKA: ABD'de tüm çabalara rağmen Kovid-19 salgını istenen seviyeye gerilemedi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement