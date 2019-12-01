Son Dakika Haberleri: ABD'de tüm zamanların alışveriş rekorunun kırıldığı Siber Pazartesi (Cyber Monday) nedir?
Son Dakika Dünya ABD'de tüm zamanların alışveriş rekorunun kırıldığı Siber Pazartesi (Cyber Monday) nedir? - Son Dakika Dünya

ABD'de tüm zamanların alışveriş rekorunun kırıldığı Siber Pazartesi (Cyber Monday) nedir?

6 saat önce

ABD'de düzenlenen indirim kampanyası Black Friday'de (Kara Cuma) 24 saat içerisinde 7.4 milyar dolarlık alışverişle rekor kırılırken, gözler bir sonraki indirim günü olan Syber Monday'e (Siber Pazartesi) çevrildi

ABD'de tüm zamanların alışveriş rekorunun kırıldığı Siber Pazartesi (Cyber Monday) nedir?, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) düzenlenen indirim kampanyası Black Friday'de (Kara Cuma) 24 saat içerisinde 7.4 milyar dolarlık alışverişle rekor kırılırken, gözler bir sonraki indirim günü olan Syber Monday'e (Siber Pazartesi) çevrildi.


Black Friday'de yapılan 7.4 milyar dolarlık internet satışı, geçen seneye oranla yüzde 20 daha fazla oldu ancak 2018'deki Siber Pazartesi kampanyasıyla ulaşılan 7.9 milyar dolarlık alışverişin gerisinde kaldı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Black Friday, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 10:28 
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